Общество

сегодня, 13:41

В Липецке запускается новая программа точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием

13 722
#благоустройство
8
В Липецке запускается новая программа точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием

В нее войдут и другие расходы: на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок.

Евгения Уваркина рассказала GOROD48 о новой программе, которая будет предусматривать 90-процентное софинансирование за счет бюджета затрат управляющих компаний на благоустройство дворов. Никакого отношения к существующей программе «Мой двор», предусматривающей 1-процентное самофинансирование расходов жильцами домов, новая, пока не получившая названия программа, не имеет.

— Концептуально программа «Мой двор» со 180-миллионным финансированием, по пять миллионов на каждый из 36 округов по числу избирателей, предусматривает комплексное благоустройство дворов: асфальтирование проездов, создание новых пешеходных дорожек, монтаж уличного освещения, детских городков и спортплощадок. В этом году, например, в программе «Мой двор» участвуют 35 дворов. Но проблемных дворов в Липецке разы больше. Поэтому губернатор Игорь Артамонов одобрил новую программу точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием затрат, — рассказала мэр.

Остальные 10% возьмут на себя управляющие компании за счет средств, собранных с жильцов домов по статье «текущий ремонт и содержание жилья».

— Основные беды дворов — аварийные деревья, убогие контейнерные площадки, старое игровое и спортивное оборудование, выбоины на асфальте. Мы договорились с губернатором, что нам нужно делегировать управляющим компаниям больше ответственности и больше с них спрашивать. Но им нужно дать и дополнительный пряник. Им и станет 90-процентное бюджетное софинансирование расходов на точечное благоустройство.

По словам мэра, УК не прочь получить такой пряник.

— Но бизнес должен понимать, что как только получил жалобу от жильцов, он не пошел, а побежал на нее реагировать, — щелкает пальцами Евгения Уваркина. — Если УК не будет резво решать проблемы горожан, мы скажем: отойдите от снаряда! Липчанам нужны качественные услуги!

Мэрия уже договорилась с УК о том, что двором те будут считать всю прилегающую к дому территорию, обычно неразграниченную. Если «управляшка» готова исполнить заявки жильцов домов на ямочный ремонт, снос сухостоя, ремонт пешеходных дорожек, замены игрового или спортивного оборудования, то она после выполнения работ сможет компенсировать львиную долю своих расходов за счет казны после составления и подписания дефектных ведомостей и актов выполненных работ.

— Пришла к нам жалоба на сломанную старую качельку. Мы отправили ее управляющей компании. УК вместе с жильцами приняла решение убрать ее или заменить на новую. Составили документы, выполнили работы, компенсировали из бюджета программы 90 % расходов, но не более 500 тысяч рублей на двор, — так обрисовала взаимодействие мэрии с УК глава Липецка.

За снос и обрезку деревьев муниципалитет будет компенсировать УК утилизационный талон за вывоз древесины на полигон. Разрабатываются расценки на создание новых контейнерных площадок. Евгения Уваркина надеется, что новую губернаторскую программу в горсовете обсудят и примут уже в октябре-ноябре.

Новая программа благоустройства дворов стартует в 2024 году (существующая губернаторская программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью). Ее общий объем финансирования пока не определен. Но порядок цифр Евгении Уваркиной уже известен: порядка 150 млн рублей.
13 722
#благоустройство
8

Комментарии (13)

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Гостья

8 минут назад
Точечное благоустройство , не сплошное. Потом увидим фото отдельно взятых красивых дворов. На все не хватит денег и ресурсов УК. Значит теперь УК ещё и из бюджета будут деньги получать. Вот к чему приводят наши жалобы. Интересный поворот...
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Луценко

21 минуту назад
Угловая сколько не пиши все равно ничего не меняется, крыша и подвал текут, госжилинспекция пишет отписки. Штрафы ни страшны, все равно оплатят жильцы так считает директор, поэтому и не реагирует. А тут в этой программе прям кинулся он участвовать, Он работникам копейки платит, все разбежались, работать некому, поэтому никто ничего не делает, а ему каждый месяц платежку оплати!
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Кузя

48 минут назад
Непонятно, это добровольно или наоборот? Если наоборот, то управляшки кинутся повышать тариф на содержание общедомового имущества, наша УК"Кит" ужЕ, не спрашивая собственников, а должна согласно Жилищному Кодексу... Как это всё достало.....
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Тимофей Сергеевич

сегодня, 15:21
Предлагаю поднять стоимость услуги - содержание и ремонт жилья на 15%, надо помочь освоить бюджет хорошим и добрым людям
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Гость

сегодня, 14:58
Крик души!, так переезжайте на окраину, а то и центр, и красота вам в центре нужна.
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Житель

сегодня, 14:49
Предлагаю назвать программу «пропади оно все пропадом»
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Крик души!

сегодня, 14:46
Разберитесь во дворе советской 77 центр города а все в покрышках и бурьяном поросло детской площадки нет с 80х годов
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Попсикакий

сегодня, 14:45
Программа ямы во дворах, заменит программа большие ямы во дворах.....
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Триатлон

сегодня, 14:41
Посмотрим что получится. Пока что это напоминает бег по кругу.
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Ха

сегодня, 14:28
да уж с ук Маяк много чего добьешся, 2 калеки на весь район и хрен чего делают
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