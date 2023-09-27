В Липецке запускается новая программа точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием

В нее войдут и другие расходы: на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок.

Евгения Уваркина рассказала GOROD48 о новой программе, которая будет предусматривать 90-процентное софинансирование за счет бюджета затрат управляющих компаний на благоустройство дворов. Никакого отношения к существующей программе «Мой двор», предусматривающей 1-процентное самофинансирование расходов жильцами домов, новая, пока не получившая названия программа, не имеет.



— Концептуально программа «Мой двор» со 180-миллионным финансированием, по пять миллионов на каждый из 36 округов по числу избирателей, предусматривает комплексное благоустройство дворов: асфальтирование проездов, создание новых пешеходных дорожек, монтаж уличного освещения, детских городков и спортплощадок. В этом году, например, в программе «Мой двор» участвуют 35 дворов. Но проблемных дворов в Липецке разы больше. Поэтому губернатор Игорь Артамонов одобрил новую программу точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием затрат, — рассказала мэр.



Остальные 10% возьмут на себя управляющие компании за счет средств, собранных с жильцов домов по статье «текущий ремонт и содержание жилья».



— Основные беды дворов — аварийные деревья, убогие контейнерные площадки, старое игровое и спортивное оборудование, выбоины на асфальте. Мы договорились с губернатором, что нам нужно делегировать управляющим компаниям больше ответственности и больше с них спрашивать. Но им нужно дать и дополнительный пряник. Им и станет 90-процентное бюджетное софинансирование расходов на точечное благоустройство.



По словам мэра, УК не прочь получить такой пряник.



— Но бизнес должен понимать, что как только получил жалобу от жильцов, он не пошел, а побежал на нее реагировать, — щелкает пальцами Евгения Уваркина. — Если УК не будет резво решать проблемы горожан, мы скажем: отойдите от снаряда! Липчанам нужны качественные услуги!



Мэрия уже договорилась с УК о том, что двором те будут считать всю прилегающую к дому территорию, обычно неразграниченную. Если «управляшка» готова исполнить заявки жильцов домов на ямочный ремонт, снос сухостоя, ремонт пешеходных дорожек, замены игрового или спортивного оборудования, то она после выполнения работ сможет компенсировать львиную долю своих расходов за счет казны после составления и подписания дефектных ведомостей и актов выполненных работ.



— Пришла к нам жалоба на сломанную старую качельку. Мы отправили ее управляющей компании. УК вместе с жильцами приняла решение убрать ее или заменить на новую. Составили документы, выполнили работы, компенсировали из бюджета программы 90 % расходов, но не более 500 тысяч рублей на двор, — так обрисовала взаимодействие мэрии с УК глава Липецка.



За снос и обрезку деревьев муниципалитет будет компенсировать УК утилизационный талон за вывоз древесины на полигон. Разрабатываются расценки на создание новых контейнерных площадок. Евгения Уваркина надеется, что новую губернаторскую программу в горсовете обсудят и примут уже в октябре-ноябре.



Новая программа благоустройства дворов стартует в 2024 году (существующая губернаторская программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью). Ее общий объем финансирования пока не определен. Но порядок цифр Евгении Уваркиной уже известен: порядка 150 млн рублей.