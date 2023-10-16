В России

56 минут назад

В России узаконят продажу алкоголя на верандах

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В России будет разрешено продавать алкоголь на верандах при кафе и ресторанах. Соответствующий законопроект поддержало правительство. С копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас это запрещено в соответствии со ст. 16 закона 1995 года о госрегулировании алкогольной продукции. Для нарушителей предусмотрены штрафы 200–300 тыс. рублей, а также лишение лицензии. 

Правила были разработаны до того, как в заведениях общепита появились системы цифрового контроля движения алкоголя (ЕГАИС Алкоголя), пояснил принимавший участие в разработке законопроекта председатель Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. 

Также в законе отсутствовало понятие летней веранды, отметил он.

«Запрет на вынос алкогольных напитков на открытые веранды часто нарушается. Руководство заведений ссылается на то, что веранда — одно целое с рестораном. Так что здесь фактически есть правовая неопределенность», — сказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Колунов.

Действующие правила торговли спиртным были раньше были актуальными, но сейчас сформировалась культура потребления алкоголя, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

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