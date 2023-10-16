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25 минут назад
Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков
На 89-м году жизни умер советский и российский композитор, автор музыки и народный артист РФ Геннадий Гладков.
Народный артист РФ, композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни, - рассказал "Интерфаксу" его помощник и менеджер Малик Аминов.
"Геннадий Игоревич скончался", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение о дате и времени прощания, а также о месте захоронения еще не принято.
Говоря о причине смерти, Аминов напомнил, что 10 лет назад Гладков перенес инсульт.
"Возраст, ему 88 лет было, перенесенный инсульт. Скорее всего, это все вместе и стало причиной", - отметил он.
Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 году - аспирантуру. Во время учебы и до 1971 года занимался преподавательской деятельностью: c 1963 он - преподаватель Московского хорового училища, c 1966 года преподавал оркестровку в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.
Будучи студентом, написал музыку к спектаклю "Друг детства" московского театра "Современник". В это же время начал писать музыку для научно-популярного кино. В 1965 году вышла его первая пластинка - "Волшебник Изумрудного города".
Широкую известность Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением "По следам бременских музыкантов", где он также спел партию Глупого короля.
Гладков был автором музыки к спектаклям и кинофильмам. Его музыка звучит в таких фильмах, как "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Джентльмены удачи", "Люди и манекены", "Человек с бульвара Капуцинов", "После дождичка в четверг" и других.
Также его музыку можно услышать в мультфильмах "Малыш и Карлсон", "Синяя птица", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок", "38 попугаев" и других.
"Геннадий Игоревич скончался", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение о дате и времени прощания, а также о месте захоронения еще не принято.
Говоря о причине смерти, Аминов напомнил, что 10 лет назад Гладков перенес инсульт.
"Возраст, ему 88 лет было, перенесенный инсульт. Скорее всего, это все вместе и стало причиной", - отметил он.
Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 году - аспирантуру. Во время учебы и до 1971 года занимался преподавательской деятельностью: c 1963 он - преподаватель Московского хорового училища, c 1966 года преподавал оркестровку в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.
Будучи студентом, написал музыку к спектаклю "Друг детства" московского театра "Современник". В это же время начал писать музыку для научно-популярного кино. В 1965 году вышла его первая пластинка - "Волшебник Изумрудного города".
Широкую известность Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением "По следам бременских музыкантов", где он также спел партию Глупого короля.
Гладков был автором музыки к спектаклям и кинофильмам. Его музыка звучит в таких фильмах, как "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Джентльмены удачи", "Люди и манекены", "Человек с бульвара Капуцинов", "После дождичка в четверг" и других.
Также его музыку можно услышать в мультфильмах "Малыш и Карлсон", "Синяя птица", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок", "38 попугаев" и других.