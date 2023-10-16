В России
сегодня, 13:54
В России поставлен рекорд по потребительским кредитам за месяц
По данным СМИ, за последний месяц лета общая сумма выданных кредитов достигла 719 миллиардов рублей.
Россияне взяли в августе 2023 года потребительские кредиты на рекордные 719 млрд рублей.
Суммы, которые берут россияне на различные бытовые нужды, растет начиная с зимы прошлого года. Тогда выдачи кредитов обвалились до 86 млрд рублей, но потом резко начали расти.
В этом году был превышен рекорд 2021 года — тогда выдачи в ноябре превысили 600 млрд рублей, - передает РБК.
При этом выдача потребительских кредитов в Санкт-Петербурге сократилась на 24%, - пишет "Деловой Петербург".
Аналогичный спад наблюдался и в других регионах страны. Эксперты объяснили, что из-за резкого роста ключевой ставки в августе брать займы стало невыгодно. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых, средние ставки по необеспеченным кредитам превысили 20%.
На таком фоне Всероссийский союз страховщиков зафиксировал существенный рост сборов по кредитному страхованию — с 45 млрд рублей в январе–июне 2022 года до 107,4 млрд в первом полугодии нынешнего. Такой высокий показатель связан с восстановлением розничного кредитования.
Суммы, которые берут россияне на различные бытовые нужды, растет начиная с зимы прошлого года. Тогда выдачи кредитов обвалились до 86 млрд рублей, но потом резко начали расти.
В этом году был превышен рекорд 2021 года — тогда выдачи в ноябре превысили 600 млрд рублей, - передает РБК.
При этом выдача потребительских кредитов в Санкт-Петербурге сократилась на 24%, - пишет "Деловой Петербург".
Аналогичный спад наблюдался и в других регионах страны. Эксперты объяснили, что из-за резкого роста ключевой ставки в августе брать займы стало невыгодно. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых, средние ставки по необеспеченным кредитам превысили 20%.
На таком фоне Всероссийский союз страховщиков зафиксировал существенный рост сборов по кредитному страхованию — с 45 млрд рублей в январе–июне 2022 года до 107,4 млрд в первом полугодии нынешнего. Такой высокий показатель связан с восстановлением розничного кредитования.