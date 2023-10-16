В России

сегодня, 13:54

В России поставлен рекорд по потребительским кредитам за месяц

11
#экономика #кредиты

По данным СМИ, за последний месяц лета общая сумма выданных кредитов достигла 719 миллиардов рублей.

Россияне взяли в августе 2023 года потребительские кредиты на рекордные 719 млрд рублей.

Суммы, которые берут россияне на различные бытовые нужды, растет начиная с зимы прошлого года. Тогда выдачи кредитов обвалились до 86 млрд рублей, но потом резко начали расти.

В этом году был превышен рекорд 2021 года — тогда выдачи в ноябре превысили 600 млрд рублей, - передает РБК.

При этом выдача потребительских кредитов в Санкт-Петербурге сократилась на 24%, - пишет "Деловой Петербург".

Аналогичный спад наблюдался и в других регионах страны. Эксперты объяснили, что из-за резкого роста ключевой ставки в августе брать займы стало невыгодно. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых, средние ставки по необеспеченным кредитам превысили 20%.

На таком фоне Всероссийский союз страховщиков зафиксировал существенный рост сборов по кредитному страхованию — с 45 млрд рублей в январе–июне 2022 года до 107,4 млрд в первом полугодии нынешнего. Такой высокий показатель связан с восстановлением розничного кредитования.




11
#экономика #кредиты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков
#композитор #Гладков
Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков

26 минут назад

В России
ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
#экономика #купюры
ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

сегодня, 13:10

В России
Минфин предлагает схему соглашений по налогам с дружественными странами
#экономика #налоги
Минфин предлагает схему соглашений по налогам с дружественными странами

сегодня, 12:26

В России
В России растет деловая активность в производственном секторе
#экономика #производство
1
В России растет деловая активность в производственном секторе

сегодня, 10:41

В России
РФ временно ограничит импорт морепродуктов из Японии
#морепродукты #Япония
РФ временно ограничит импорт морепродуктов из Японии

сегодня, 10:00

В России
«Москвич 6» начал поступать к дилерам
«Москвич 6» начал поступать к дилерам

вчера, 22:48

В России