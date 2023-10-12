Свидание в заброшенном здании обернулось кражей

Мужчина и женщина познакомились, ожидая, когда начнут продавать алкоголь.

39-летнего неоднократно судимого липчанина осудили за кражу телефона у новой знакомой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 мая в 08:50 в посёлке Силикатный у магазина «Пятёрочка» познакомились мужчина по имени Артём и женщина по имени Люба: они вместе ждали, когда наступит 9 утра и начнут продавать алкоголь.



Люба купила себе бутылку водки и продукты, сколько алкоголя купил Артем — она не обратила внимание. Выйдя из магазина, мужчина предложил новой знакомой вместе выпить. Она согласилась.



И новые знакомые пошли в заброшенное здание бывшей парикмахерской на улице Архангельской. Там они присели там на ступеньках и стали выпивать. Спустя некоторое время Артем предложил пойти к нему — точнее, в квартиру его матери и отчима. Люба снова согласилась.



Они продолжили выпивать, а дальнейшие события Люба помнит смутно. Следующее, что она помнит — это то, что она вечером идет по улице, из носа течет кровь. Она пошла к своему бывшему сожителю и рассказала, что её избили и украли сотовый телефон «Самсунг Гэлекси», купленный в июне 2022 года на 8640 рублей. Мужчина сразу же позвонил в полицию — на часах было уже около 7 часов вечера.



В суде Артём признал вину и рассказал, что когда в квартире все допили и Люба стала собираться уходить, у неё из кармана выпал сотовый телефон, а она этого не заметила. Тогда мужчина незаметно подобрал телефон и положил себе в карман. Сотовый он хотел продать, а деньги потратить на личные нужды.



Артём и Люба одновременно вышли из квартиры, женщина пошла в одну сторону, а мужчина в другую. По дороге Артём отключил сотовый телефон Любы, приехал домой и лег спать. Разбудил его стук в дверь — приехали полицейские.



Мужчина сразу же во всём сознался. Считает, что данное преступление он совершил по глупости. Любу он не избивал, никакого насилия по отношению к ней с его стороны не было.



Стоимость похищенного экспертиза оценила в 4120 рублей. Мужчину признали виновным в краже и по части 1 статьи 158 УК РФ назначили ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.