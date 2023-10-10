Общество
сегодня, 16:20
Состоянием чаплыгинской больницы заинтересовался следком
Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку информации о ненадлежащих условиях пребывания пациентов в районной больнице.
«По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области незамедлительно организована доследственная проверка опубликованной информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние отделения и находящихся на стационарном лечении больных», — сообщили в региональном управлении СК.
Видео об условиях пребывания пациентов опубликовано сегодня в соцсетях. На записи палата и туалет больницы. По словам автора ролика, в туалете нет горячей воды, а пациентам приходится спать на досках, грязных простынях и прикрываться ветхими одеялами.
«По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области незамедлительно организована доследственная проверка опубликованной информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние отделения и находящихся на стационарном лечении больных», — сообщили в региональном управлении СК.
Видео об условиях пребывания пациентов опубликовано сегодня в соцсетях. На записи палата и туалет больницы. По словам автора ролика, в туалете нет горячей воды, а пациентам приходится спать на досках, грязных простынях и прикрываться ветхими одеялами.
Шариков
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