Общество

сегодня, 16:20

Состоянием чаплыгинской больницы заинтересовался следком

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#больница #проверка
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Состоянием чаплыгинской больницы заинтересовался следком
Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку информации о ненадлежащих условиях пребывания пациентов в районной больнице.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области незамедлительно организована доследственная проверка опубликованной информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние отделения и находящихся на стационарном лечении больных», — сообщили в региональном управлении СК.

Видео об условиях пребывания пациентов опубликовано сегодня в соцсетях. На записи палата и туалет больницы. По словам автора ролика, в туалете нет горячей воды, а пациентам приходится спать на досках, грязных простынях и прикрываться ветхими одеялами.
3 557
#больница #проверка
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Комментарии (3)

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Шариков

57 минут назад
В противотуберкулезной больнице кормить совсем перестали. Такое дают, что есть не возможно.
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Гость

сегодня, 16:46
Проверьте кардиологию на Соколе, тоже далеко не ушла . Всё лечение на усмотрение заведующего, а ему кто и сколько понравится
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Жители

сегодня, 16:35
Хахаха. В Липецке в кардиологии на 8-м в туалете вода по щиколотке. В областной в урологии один унитаз, дверь не закрывается, мусор до потолка. Всё больницы ужасные.
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