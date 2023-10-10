Общество

52 минуты назад

В доме с постом № 1 более двух недель нет холодной воды

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#отключение воды #утечка
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В доме с постом № 1 более двух недель нет холодной воды

Дело осложнилось поиском владельцев квартиры, в которой произошла утечка.

В доме № 6 по улице Тельмана, где находятся помещения поста № 1, еще 22 сентября отключили холодную воду. Без нее оказались жильцы двух десятков квартир. Причиной отключения стала утечка в квартире, хозяин которой умер еще пять лет назад.

«В УК „Слобода“, куда я звоню вторую неделю, говорят: „ищем хозяев“. Видимо, с кладбища его позовут, прости господи… Надеюсь на вашу помощь», — написала GOROD48 жительница дома. — «Дети в школу, мы на работу, пожилые люди: не постирать, не приготовить, не смыть фекалии!!! Пост № 1 в конце концов, в этом же доме!!!»

В управляющей компании «Слобода» GOROD48 заявили, что не сидели, сложа руки, сначала искали место протечки, а потом собственника квартиры. Последнее сделать нелегко из-за того, что квартира — выморочное наследство. Завтра коммунальники обещали устранить утечку и вернуть людям воду.
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#отключение воды #утечка
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Комментарии (2)

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да уж

6 минут назад
Конечно, Неблагодарные жители не понимают, что иногда собственника квартиры не так просто найти. И что его вообще может не быть.
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Конечно

38 минут назад
Там активист , позади дома , им сухие деревья спилил, так никто даже не может на мусорку , спиленные ветки отнести , такие там жители .
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