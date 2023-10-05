Участник группового изнасилования девушки задержан в Данкове 31 год спустя после совершенного преступления

Пятерых насильников осудили еще в 1992 году, шестой скрылся от правосудия и три десятилетия находился в федеральном розыске

49-летний данковчанин, находившийся 31 год в федеральном розыске задержан в Липецкой области по обвинению в сексуальном насилии над 19-летней девушкой, совершенной в 1992 году.



Шестеро молодых людей распивали спиртные напитки в октябре 1992 года на улице Механизаторов в Данкове. В компании была 19-летняя местная жительница, которую они изнасиловали. Девушка оказывала сопротивление, но они ее избивали. В какой-то момент она попыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа, разбив окна.



После того как над данковчанкой надругались и ей удалось вырваться из рук насильников, она обратилась в полицию. Тогда же пятеро были задержаны и получили разные сроки – от 6 до 8 лет. Одному удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что искали подозреваемого сотрудники уголовного розыска.



- На протяжении этого времени мужчина неоднократно менял место жительства, в том числе в других регионах. Постоянно менял внешность. Также никогда не оформлялся на работу официально, чтобы максимально избежать попадание в поле зрения правоохранительных органов. Однако 3 октября спустя 31 один год он был задержан в Данкове, где и совершил когда-то преступление. Он находился в квартире близких людей. После задержания сотрудники уголовного розыска передали его следователям, - рассказали в полиции.



Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и затем приостановлено в связи с его отсутствием.



- В настоящее время обвиняемый в изнасиловании задержан и следователем регионального СК России решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признает частично, выдвигая свою версию произошедшего. По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.