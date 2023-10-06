Современные технологии — в помощь подопечным соцзащиты

Учреждения управления социальной политики Липецкой области всё активнее используют в своей работе новые технологии: цифровые платформы, мобильные приложения, умные колонки и целые системы взаимосвязанных устройств, выполняющих определённые действия по команде человека.Цифровая платформа «Патронаж» в Липецкой области охватывает самые разные категории населения: семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи, старшее поколение – участников проекта «Активное долголетие».Нина и Игорь Скуридины – родители двух бойцов СВО: 35-летнего Александра мобилизовали 27 сентября 2022 года, а вслед за ним 30 сентября записался в добровольцы и 34-летний Михаил.Братья до этого отслужили срочную службу: Александр — стрелком, Михаил — в железнодорожных войсках. Александр также имеет два высших образования: юриста и журналиста. А вот с работой по специальностям как-то не сложилось. Зато в 2018-м году Александр Скуридин проехал всю Европу на велосипеде: в его маршруте были 11 стран и больше 100 городов! Потом устроился в драмтеатр художником по свету, встретил там свою любовь. Собирался в очередное заграничное турне — но пришла повестка.Михаил до спецоперации был верхолазом — работал на возведении церковных куполов.– Миша попал в противотанковые войска, он только сейчас нам звонил, похвалился: получил удостоверение ветерана боевых действий, прислал фотографию с медалью. Сейчас вот ждём весточку от нашего гранатомётчика Саши. Был период: 2,5 месяца не было ничего слышно… А потом объявился! – вздыхает мать.В трудные минуты оставшимся без помощи взрослых сыновей пенсионерам приходит на помощь цифровая платформа «Патронаж». С октября прошлого года за семьёй закреплён социальный куратор.– Летом мы решили сделать косметический ремонт на кухне – нам покрасили потолок, уложили линолеум, купили новую тумбочку под мойку — всё сделали, установили счётчик на воду. Помогают нам, не жалуемся! – Говорит Нина Скуридина.Недавно семье помогли опустить пониже кран в ванной, чтобы было удобнее.Цифровая платформа «Патронаж», которая заработала осенью прошлого года, помогает уже тысячам людей постоянно быть на связи с органами власти.Под кураторством соцработника Оксаны Лагутиной около 100 семей участников СВО. Все в один голос говорят: цифровая платформа очень удобна и позволяет оперативно запрашивать обратную связь, уточнять потребности каждого подопечного и быстро выполнять поступившие заявки.Помимо семей участников СВО, к цифровой платформе «Патронаж» также подключены почти 6500 тысяч жителей региона преклонного возраста, участвующих в областном проекте «Активное долголетие», и более 12 600 многодетных семей.Например, многодетная семья Натальи и Вадима Селеменевых через цифровую платформу «Патронаж» узнала об областном конкурсе «Семья года» и даже уже подала на него заявку.У Натальи и Вадима — пятеро детей: 16, 13, 7, 5 и 3 лет. Глава большой семьи — самозанятый Вадим Селеменев говорит, что органы соцзащиты активно взяли на вооружение новые технологии. Через цифровые сервисы управления социальной политики многодетная семья регулярно узнаёт о предусмотренных законом мерах поддержки, положенных выплатах и льготах. А заключив в феврале этого года соцконтракт и получив 350 тысяч рублей, Вадим Селеменев также отчитывается по контракту через специальное приложение.Благодаря соцконтракту многодетная семья открыла домашнюю коптильню.– Всё очень просто: подал заявку через Госуслуги, составил бизнес-план, написал смету и исполнил свою детскую мечту — купил коптильню и начал работать! Между прочим — отечественного производства – сделана в Севастополе. Теперь коптим мясо, сало, рыбу, домашние колбасы, собираемся даже попробовать коптить куриные яйца! Реализую продукцию через соседей, друзей и друзей друзей… Сырьё или покупаю сам, или мне его привозят клиенты — а я только оказываю услуги по копчению, – рассказывает Вадим Селеменев.Соцконтракт на открытие своего дела — сейчас самое востребованное направление. Размер выплаты — до 350 тысяч рублей. На эту сумму можно приобрести основные средства производства, необходимые материалы, оплатить аренду помещения – на нее можно потратить до 15% назначаемой выплаты.Ельчанка Ольга Якунина — ещё один активный пользователь мобильного приложения «Социальный контракт». Раньше она работала фельдшером, а благодаря поддержке в 350 тысяч рублей открыла своё дело — прошла обучение в Санкт-Петербурге и занимается изготовлением индивидуальных ортопедических стелек. Работает только второй месяц, но уже делает по две-три пары стелек в день.В самом большом соцучреждении в Липецкой области — в Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, где живут более 400 подопечных, тоже не стоят в стороне от новых технологий. В октябре прошлого года в отделениях «Милосердие» запущен пилотный проект «Умный дом».Сейчас к системе «умный дом» подключены уже 15 комнат. С появлением «умной колонки» подопечные интерната могут поднимать и опускать жалюзи, включать свет и телевизор не вставая с кровати – голосом.Татьяна Исаева живёт в интернате уже 10 лет — из родных никого не осталось.– Конечно, мне очень удобно: для маломобильных людей, как я, даже простые действия — включить свет, телевизор — большая проблема. Приходится садиться на коляску, прилагать усилия. А теперь всё как по мановению волшебной палочки! А ещё стало гораздо веселее: с «умной колонкой» ведь и поговорить можно, и погоду за окном узнать, и музыку послушать, – говорит Татьяна Исаева.По словам директора интерната Владимира Крюкова, положительные эмоции пациентов и помощь в их реабилитации – едва ли не главный эффект от системы «умный» дом.Но и о рациональных аспектах в интернате не забывают. Уже сейчас в одной из комнат, сделанных за внебюджетные средства, на платной основе проживают несколько клиентов. «Умные технологии» помогают проживающим голосом вызвать медсестру, моментально передают сотрудникам учреждения сигналы падения человека и изменения его геолокации. А ещё - управляют отопительными приборами, кондиционером, вентиляцией, очистителем и увлажнителем воздуха, автоматически регулируют температуру, влажность и даже уровень углекислого газа в воздухе.Управлять всем этим могут как сами подопечные, так и сотрудники интерната через специальное приложение на телефоне. Системой «умный дом» даже предусмотрено автоматическое отключение воды в санузле при прорыве трубы. Всё это очень удобно и очень эффективно с точки зрения безопасности.Соцработники активно берут на вооружение новые технологии. Вскоре комнаты с системой «умный» дом также появятся и в Центре реабилитации «Сосновый бор», Введенском геронтологическом центре, Липецком, Чаплыгинском домах-интернатах.