Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду

Потерпевший полез купаться, а приятель решил его вразумить кулаками.

Тербунский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ночь с 30 сентября на 1 октября прошлого года четверо мужчин рыбачили и выпивали на берегу пруда в селе Волово. Один из рыбаков — 38-летний мужчина полез пьяным купаться, а приятель решил его вразумить кулаками, и нанес ему нанёс несколько ударов в грудь и живот. От полученных травм потерпевший скончался.В результате нанёсший смертельные побои мужчина получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.