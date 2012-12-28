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Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
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Происшествия
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сегодня, 17:06
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Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Потерпевший полез купаться, а приятель решил его вразумить кулаками.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ночь с 30 сентября на 1 октября прошлого года четверо мужчин рыбачили и выпивали на берегу пруда в селе Волово. Один из рыбаков — 38-летний мужчина полез пьяным купаться, а приятель решил его вразумить кулаками, и нанес ему нанёс несколько ударов в грудь и живот. От полученных травм потерпевший скончался.
В результате нанёсший смертельные побои мужчина получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.
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