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По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Происшествия
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35 минут назад
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По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Предполагаемый взяткодатель не признаёт вину: на время предварительного следствия он заключен под стражу. В отношении взяткополучателя избран домашний арест.
По версии следствия, в период с 16 августа 2020 года по 28 июня 2021 года генеральный директор ООО «Энергосеть» лично передал главному инженеру МКУ «УКС» Ельца, ответственному за приемку работ по муниципальному контракту о реконструкции теплосети на улице Коммунаров, взятку на сумму не менее 1 250 000 рублей за подписания актов о приемке выполненных работ по контракту при отсутствии на то законных оснований.
Как сообщает СУ СК России по Липецкой области, взятка перечислялась банковскими переводами на счет главного инженера.
Постановления об избрании меры пресечения ещё не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Преступление выявлено и пресечено СК во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.
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