По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа

Предполагаемый взяткодатель не признаёт вину: на время предварительного следствия он заключен под стражу. В отношении взяткополучателя избран домашний арест.

В Ельце 3 мая по ходатайству следствия на срок 1 месяц 29 суток арестован генеральный директор ООО «Энергосеть», подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере (часть пятая статьи 291 УК РФ), и заключен под домашний арест главный инженер МКУ «УКС» города Ельца, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.По версии следствия, в период с 16 августа 2020 года по 28 июня 2021 года генеральный директор ООО «Энергосеть» лично передал главному инженеру МКУ «УКС» Ельца, ответственному за приемку работ по муниципальному контракту о реконструкции теплосети на улице Коммунаров, взятку на сумму не менее 1 250 000 рублей за подписания актов о приемке выполненных работ по контракту при отсутствии на то законных оснований.Как сообщает СУ СК России по Липецкой области, взятка перечислялась банковскими переводами на счет главного инженера.Постановления об избрании меры пресечения ещё не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.Преступление выявлено и пресечено СК во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.