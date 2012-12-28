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Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Общество
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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм
Сегодня, 6 мая, стало известно, что накануне в ТРЦ «Ривьера» обрушилась ступенька эскалатора, началась проверка законности строительства на Центральном пляже, и синоптики со спасателями предупреждают о штормовом ветре, который может завтра обрушиться на Липецк.
История со строительством на Центральном пляже получила продолжение. Сегодня прокуратура Правобережного района по требованию прокурора Липецкой области начала проверку по материалам GOROD48. А спустя несколько часов губернатор Игорь Артамонов сообщил о том, что « нарушения закона и прав жителей недопустимы».
Напомним, в апреле на Центральном пляже у излучины реки Воронеж вбили опоры будущего помоста и залили небольшой фундамент. В мэрии сообщили, что выдали разрешение на нестационарный объект.
Погода сегодня прекрасная, а завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается апокалипсис. Уже ночью начнутся дожди, а днем, после обеда подует ветер до 23 м/c. По шкале Бофорта, такой называют штормовым. И это еще не все, прогнозируются дожди с грозами! При этом температура в Липецке будет колебаться от +19 до +21 градуса.
Накануне ветер уже натворил много бед. В Липецке он повалил восемь деревьев, перевернул остановочный павильон. В микрорайоне «Елецкий» со строящейся высотки на автомобили упали стройматериалы. А в селе Октябрьское Усманского района дерево упало прямо на школьном дворе.
В последнее время липчане особенно боятся аварийных деревьев. После того, как на прошлой неделе на супругов-пенсионеров упало дерево, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что дерево росло на территории подведомственной управляющей компании «Маяк» и подлежало сносу.
Во дворе дома № 117 по улице Московской ничего страшного пока не произошло, но в нем полно сухих деревьев. И жильцы дома уже несколько месяцев ищут ответственного за их снос.
GOROD498 выяснил, что опасные деревья стоят на территории общего пользования и двора в зоне ответственности управляющей компании «19 микрорайон». УК выдали предписание о сносе, а ликвидацию деревьев на территории общего пользования муниципалитет запланировал на 2024 год. Неспешно однако!
А еще GOROD48 пожаловались жильцы домов № 2 по улице Филипченко и №43 по улице Космонавтов: в их дворе полно сухих деревьев. Они нависают над детской и спортивной площадками и тротуарами. В управляющую компанию и мэрию Липецка горожане о проблеме сообщили.
«Разрешили бы опиловку сухих деревьев проводить жильцам, и многие бы опилили, не дожидаясь управления главного смотрителя или УК. А сейчас проявишь инициативу — могут и штраф выписать», — предложил Горожанин.
«УК предупреждать стали. Чтобы потом пострадавшим от упавших деревьев в судах говорить, что предупреждали, значит сами виноваты», — предположил Викторм.
И обратите внимание, завтра, 7 мая, с 12:00 до 13:00 перекрываются улицы Ленина, Зегеля и Гагарина. На них пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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