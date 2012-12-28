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5 минут назад

Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм

Сегодня, 6 мая, стало известно, что накануне в ТРЦ «Ривьера» обрушилась ступенька эскалатора, началась проверка законности строительства на Центральном пляже, и синоптики со спасателями предупреждают о штормовом ветре, который может завтра обрушиться на Липецк.

Понедельник сегодня не такой тяжелый, как обычно — эта рабочая неделя короткая, всего три дня. Посетители ТРЦ «Ривьера» сообщили, что накануне в торговом центре  обрушилась ступенька эскалатора. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас подъёмник на ремонте.

История со строительством на Центральном пляже получила продолжение. Сегодня прокуратура Правобережного района по требованию прокурора Липецкой области начала проверку по материалам GOROD48. А спустя несколько часов губернатор Игорь Артамонов сообщил о том, что « нарушения закона и прав жителей недопустимы».

Напомним, в апреле на Центральном пляже у излучины реки Воронеж вбили опоры будущего помоста и залили небольшой фундамент. В мэрии сообщили, что выдали разрешение на нестационарный объект.

Погода сегодня прекрасная, а завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается апокалипсис. Уже ночью начнутся дожди, а днем, после обеда подует ветер до 23 м/c. По шкале Бофорта, такой называют штормовым. И это еще не все, прогнозируются дожди с грозами! При этом температура в Липецке будет колебаться от +19 до +21 градуса.

Накануне ветер уже натворил много бед. В Липецке он повалил восемь деревьев, перевернул остановочный павильон. В микрорайоне «Елецкий» со строящейся высотки на автомобили упали стройматериалы. А в селе Октябрьское Усманского района дерево упало прямо на школьном дворе.

В последнее время липчане особенно боятся аварийных деревьев. После того, как на прошлой неделе на супругов-пенсионеров  упало дерево, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что дерево росло на территории подведомственной управляющей компании «Маяк» и подлежало сносу.

Во дворе дома № 117 по улице Московской ничего страшного пока не произошло, но  в нем полно сухих деревьев. И жильцы дома уже несколько месяцев ищут ответственного за их снос.

GOROD498 выяснил, что опасные деревья стоят на территории общего пользования и двора в зоне ответственности управляющей компании «19 микрорайон». УК выдали предписание о сносе, а ликвидацию деревьев на территории общего пользования муниципалитет запланировал на 2024 год. Неспешно однако!

А еще GOROD48 пожаловались жильцы домов № 2 по улице Филипченко и №43 по улице Космонавтов: в их дворе полно сухих деревьев. Они нависают над детской и спортивной площадками и тротуарами. В управляющую компанию и мэрию Липецка горожане о проблеме сообщили.


«Разрешили бы опиловку сухих деревьев проводить жильцам, и многие бы опилили, не дожидаясь управления главного смотрителя или УК. А сейчас проявишь инициативу — могут и штраф выписать», — предложил Горожанин.

«УК предупреждать стали. Чтобы потом пострадавшим от упавших деревьев в судах говорить, что предупреждали, значит сами виноваты», — предположил Викторм.

И обратите внимание, завтра, 7 мая, с 12:00 до 13:00 перекрываются улицы Ленина, Зегеля и Гагарина. На них пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.


вечЁрка
эскалатор
пляж
ветер
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