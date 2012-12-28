Липецкая вечЁрка: обрушившийся эскалатор, стройка на Центральном пляже и надвигающийся шторм

Сегодня, 6 мая, стало известно, что накануне в ТРЦ «Ривьера» обрушилась ступенька эскалатора, началась проверка законности строительства на Центральном пляже, и синоптики со спасателями предупреждают о штормовом ветре, который может завтра обрушиться на Липецк.