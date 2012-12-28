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Происшествия
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59 минут назад
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Падение дерева на женщину: СК возбудил уголовное дело
Следователи установили, что дерево росло на территории подведомственной УК «Маяк» и подлежало сносу.
«По данным следствия, утром 3 мая во дворе дома по улице 8 Марта в Липецке в результате падения дерева пострадала 65-летняя женщина. С травмами головы и грудной клетки она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы управления.
Как установило следствие, дерево росло на придомовой территории, обслуживаемой ООО «УО «Маяк», было признано аварийным и подлежащим сносу.
«Однако соответствующих мер лицами, ответственными за благоустройство и вырубку опасных ома деревьев, своевременно не принято. Причины бездействия устанавливаются в ходе следствия, также выясняется степень тяжести причиненного здоровью женщины вреда», — сообщили в СК, добавив, что в ходе обысков изъята необходимая для следствия техническая документация.
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