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59 минут назад
3

Падение дерева на женщину: СК возбудил уголовное дело

Следователи установили, что дерево росло на территории подведомственной УК «Маяк» и подлежало сносу.

Областное управление СК сообщило о результатах доследственной проверки происшествия на улице 8 Марта. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«По данным следствия, утром 3 мая во дворе дома по улице 8 Марта в Липецке в результате падения дерева пострадала 65-летняя женщина. С травмами головы и грудной клетки она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы управления.


Как установило следствие, дерево росло на придомовой территории, обслуживаемой ООО «УО «Маяк», было признано аварийным и подлежащим сносу. 

«Однако соответствующих мер лицами, ответственными за благоустройство и вырубку опасных ома деревьев, своевременно не принято. Причины бездействия устанавливаются в ходе следствия, также выясняется степень тяжести причиненного здоровью женщины вреда», — сообщили в СК, добавив, что в ходе обысков изъята необходимая для следствия техническая документация.

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Комментарии (3)

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Садовод
20 минут назад
Причём тут ООО «УО «Маяк», дерево росло-росло, упёрлось кроной в самодельный козырёк балкона, долго тужилось, но не осилило неразрешённую конструкцию и с перенатуги сломалось. Так причём тут УК?
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Алкан лтз
22 минуты назад
Да теперь будут сказки лепить! Не кто не думал ее пилить! Да женщина попала! Не попало бы просто упало ооо прокатило! А теперь ща начнут сказки лепить ды вот ды уже рабочие ехали пилить это дерево по дороге машина заглохла но они вышли из машины пошли пешком не успели дойти спилить и оно упало!
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Всё уплочена
49 минут назад
Соскочят как всегда?
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