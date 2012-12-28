Сегодня в Липецке: движение в центре города перекроют, общество мёртвых поэтов

Представляем информационную картину наступившего вторника.

На улице заметно потеплеет – 19-21 градус. При этом днём пройдут дожди, временами – грозы.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Горького,12 и Литаврина, 6а.









С 9:00 до 17:00 в из-за ремонтных работ погрузятся во мрак улицы 6-й Гвардейской дивизии, Краснознамённая, К. Шаталовой, Молодёжная, С. Кондарева.















Движение в центре закроют



Движение в центре Липецка перекроют с 12:00 до 13:00.











В связи с проведением легкоатлетической эстафеты машины не пустят на улицы Зегеля, Ленина и Гагарина. Общественный транспорт будет находится в режиме ожидания – до тех пор пока последний бегун не покинет участок улицы, ни один автобус не двинется с места.



«Военные письма» (12+)



В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 13:00 покажут вокально-симфоническую поэму Валерия Гаврилина «Военные письма».











Автор утверждал, что его сочинение – о любви, которая разрушена страшным бедствием — войной. Этот вокальный цикл, состоящий из 12 частей, разнохарактерных по содержанию и музыкальной стилистике, вы услышите в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко), и сводного хор «Cantus Cor» Детской школы искусств №6 города Липецка (руководитель Елена Серова).



В память о войне



Военную тематику в связи с приближающимся 9 мая поддержат и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).



В 14:00 состоится литературный час, посвященный поэтам-фронтовикам «Я только раз видала рукопашный» (12+).



В 18:00 покажут документальный музыкальный спектакль «А песни ходят на войну» в исполнении ансамбля народной песни «Зень» (12+).











Наука погружения на дно



В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 12:30 состоится творческая встреча с Натальей Авсеенко «Живи из глубины» (16+). В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 12:30 состоится творческая встреча с Натальей Авсеенко «Живи из глубины»









Фото vk.com/gallerybuksir



Гостья занимается фридайвингом т.е. подводным погружением на задержке дыхания (апноэ), без использования дополнительного инвентаря. Это – самая ранняя и недорогая форма дайвинга. Наталья расскажет о своём опыте и может быть кто-то поймёт, что фридайвинг – это именно то, чего ему не хватало в жизни.



Культовый фильм



В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 19:01 устроят коллективный просмотр культовой драмы «Общество мертвых поэтов». США, 1989. Режиссёр Питер Уир (16+).



В главной роли Робин Уильямс, который исполняет роль учителя английского языка в консервативной школе. Его нестандартные методы преподавания и страсть к поэзии пробуждают в студентах желание жить полной жизнью, идти на риск и выражать себя. Фильм стал символом свободы мысли и важности личного выбора.











Кадр из фильма





Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.



Липчане всё ещё хотят изучать английский



Конечно, нам говорят, что английский язык утрачивает лидирующее место в мире в связи с тем, что на нём редко говорят о любви к России. На ещё половина липчан не утратила здравый смысл и считает главный язык международного общения наиболее полезным для своей карьеры, выяснили в опросе SuperJob.













Английский язык изучают или готовы изучать ради карьеры 50% опрошенных жителей Липецка. На 2-е место выбрался китайский. Язык Поднебесной привлекает уже 12% опрошенных. Далее в ТОП-5 входят немецкий, французский и испанский.



А почти каждый четвёртый липчанин– 24% никакого другого языка кроме русского (чаще всего – в самом просторечном варианте) знать не хочет. Потому что в работе (сторожем, дворником и т.д.) это не пригодится.



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С 9:00 до 18:00 связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов будут обесточивать дома на улицах Абрикосовой, Гастелло, Земляничной, Металлургов, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Фабричной, площади Металлургов, в переулке Земляничном, на проезде Каштановом, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».В Липецке ещё не было и 7 утра, а на улицах Механизаторов и Неделина образовались пробки красного цвета. Знать дорожную ситуацию и заранее выбирать маршрут помогут «Яндекс-карты» или аналогичное приложения. Без них рискуете надолго увязнуть в городском потоке машин.