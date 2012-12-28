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сегодня, 07:00
10

Сегодня в Липецке: движение в центре города перекроют, общество мёртвых поэтов

Представляем информационную картину наступившего вторника.

Дожди и грозы

На улице заметно потеплеет – 19-21 градус. При этом днём пройдут дожди, временами – грозы.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Горького,12 и Литаврина, 6а.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в из-за ремонтных работ погрузятся во мрак улицы 6-й Гвардейской дивизии, Краснознамённая, К. Шаталовой, Молодёжная, С. Кондарева.

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С 9:00 до 18:00 связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов будут обесточивать дома на улицах Абрикосовой, Гастелло, Земляничной, Металлургов, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Фабричной, площади Металлургов, в переулке Земляничном, на проезде Каштановом, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».

Пробки

В Липецке ещё не было и 7 утра, а на улицах Механизаторов и Неделина образовались пробки красного цвета. Знать дорожную ситуацию и заранее выбирать маршрут помогут «Яндекс-карты» или аналогичное приложения. Без них рискуете надолго увязнуть в городском потоке машин.


Движение в центре закроют

Движение в центре Липецка перекроют с 12:00 до 13:00.

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В связи с проведением легкоатлетической эстафеты машины не пустят на улицы Зегеля, Ленина и Гагарина. Общественный транспорт будет находится в режиме ожидания – до тех пор пока последний бегун не покинет участок улицы, ни один автобус не двинется с места.

«Военные письма» (12+)

В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 13:00 покажут вокально-симфоническую поэму Валерия Гаврилина «Военные письма».

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Автор утверждал, что его сочинение – о любви, которая разрушена страшным бедствием — войной. Этот вокальный цикл, состоящий из 12 частей, разнохарактерных по содержанию и музыкальной стилистике, вы услышите в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко), и сводного хор «Cantus Cor» Детской школы искусств №6 города Липецка (руководитель Елена Серова).

В память о войне

Военную тематику в связи с приближающимся 9 мая поддержат и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

В 14:00 состоится литературный час, посвященный поэтам-фронтовикам «Я только раз видала рукопашный» (12+).

В 18:00 покажут документальный музыкальный спектакль «А песни ходят на войну» в исполнении ансамбля народной песни «Зень» (12+).

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Наука погружения на дно

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 12:30 состоится творческая встреча с Натальей Авсеенко «Живи из глубины» (16+).

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Фото vk.com/gallerybuksir

Гостья занимается фридайвингом т.е. подводным погружением на задержке дыхания (апноэ), без использования дополнительного инвентаря. Это – самая ранняя и недорогая форма дайвинга. Наталья расскажет о своём опыте и может быть кто-то поймёт, что фридайвинг – это именно то, чего ему не хватало в жизни.

Культовый фильм

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 19:01 устроят коллективный просмотр культовой драмы «Общество мертвых поэтов». США, 1989. Режиссёр Питер Уир (16+).

В главной роли Робин Уильямс, который исполняет роль учителя английского языка в консервативной школе. Его нестандартные методы преподавания и страсть к поэзии пробуждают в студентах желание жить полной жизнью, идти на риск и выражать себя. Фильм стал символом свободы мысли и важности личного выбора.

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Кадр из фильма

Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.

Липчане всё ещё хотят изучать английский

Конечно, нам говорят, что английский язык утрачивает лидирующее место в мире в связи с тем, что на нём редко говорят о любви к России. На ещё половина липчан не утратила здравый смысл и считает главный язык международного общения наиболее полезным для своей карьеры, выяснили в опросе SuperJob.

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Английский язык изучают или готовы изучать ради карьеры 50% опрошенных жителей Липецка. На 2-е место выбрался китайский. Язык Поднебесной привлекает уже 12% опрошенных. Далее в ТОП-5 входят немецкий, французский и испанский.

А почти каждый четвёртый липчанин– 24% никакого другого языка кроме русского (чаще всего – в самом просторечном варианте) знать не хочет. Потому что в работе (сторожем, дворником и т.д.) это не пригодится.

Дорогие липчане! Мы искренне верим, что интерес к окружающему миру не угас и не угаснет в наших читателях. И стараемся помочь вам в этом, каждый день публикуя новости. Вы можете заходить на сайт в любое время – в рабочей паузе, в дороге, просто от нечего делать. Всего несколько минут путешествий по ленте новостей сделают вас одним из наиболее информированных людей региона. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Усы надеждина
30 минут назад
После этого фильма будет всплеск насилья. Слово пацана по американски. Дальше будет только хуже.
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Алькаш
33 минуты назад
И интернет ихний тоже отключить,он нам на фиг не нужон!
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Вопрос
21 минуту назад
А давно интернет ихним стал?)))
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не эксперт
6 минут назад
А давно интернет ихним стал?))) Он ихний изначально. изучайте.
Ответить
Ентот пэтриот
55 минут назад
Так ребята дело не пойдёт! Фильму американские показывайте, липчане английский изучать собрались. Это уже все красные и коричневые линии пройдены.
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И это
4 минуты назад
В то время, когда весь цивилизованных мир давно запретил Гоголя и Булгакова. А у нас скрепы.
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Да!
9 минут назад
уж как то определиться надо.... а то и нашим и вашим
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Гость
15 минут назад
а ещё на русборге в викингов играть будут, чужеземную культуру развивать
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А ещё
7 минут назад
а ещё на русборге в викингов играть будут, чужеземную культуру развивать Весь мир использует русскую таблицу Менделеева,
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дилетант
23 минуты назад
а уж одеваются в иноземные джинсы\кроссовки\джемпера вместо патриотичных рубах\порток\сарафанов\кафтанов.
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