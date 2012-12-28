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Общество
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27 минут назад
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В Липецке установят памятник купцу Хренникову
От идеи до ее воплощения прошло чуть ли не десять лет.
Купец и меценат Алексей Хренников родился в 1788 году в селе Романово. Он финансировал строительство храма Святой Троицы на Новобазарной площади Липецка. Сейчас на месте некогда самого красивого храма города находится стадион «Металлург».
Идея установки памятника родилась уже давно. Градостроительный Совет утвердил вариант памятника в 2017 году, летом 2021 года мэру Евгении Уваркиной презентовали его глиняный макет.
Высота памятника вместе с постаментом составит около 4,6 метра. Установить его предполагается к Дню города.
Фото: Сергея Сошникова
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