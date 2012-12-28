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166
27 минут назад
4

В Липецке установят памятник купцу Хренникову

От идеи до ее воплощения прошло чуть ли не десять лет.

Памятник купцу Алексею Хренникову скоро должен появиться в сквере Ворошилова, напротив стадиона «Металлург». Об этом GOROD48 рассказал председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников, он архитектор памятника, скульптор — Геннадий Кривопусков.

Купец и меценат Алексей Хренников родился в 1788 году в селе Романово. Он финансировал строительство храма Святой Троицы на Новобазарной площади Липецка. Сейчас на месте некогда самого красивого храма города находится стадион «Металлург».

Идея установки памятника родилась уже давно. Градостроительный Совет утвердил вариант памятника в 2017 году, летом 2021 года мэру Евгении Уваркиной презентовали его глиняный макет.

Высота памятника вместе с постаментом составит около 4,6 метра. Установить его предполагается к Дню города.

Фото: Сергея Сошникова 
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Квдр
8 минут назад
Поставьте памятник гнилой трубе, очень будет правильно и символично!
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Niк
11 минут назад
Давайте всем будем устанавливать памятники, а когда идей совсем не останется, можно перейти на предметы и овощи. Только есть одно "но": памятник может установить и бизнес, вот только их содержать и ремонтировать придется из городского бюджета. Лучше бы деревья и кустарники высаживали.
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Правда
16 минут назад
Думаю,этот купец разбогател на труде и угнетении простого народа.
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мимокрокодил
16 минут назад
Непонятно кто, неизвестно кто, зачем и кому это надо тоже непонятно. Кроче, ноунейм из древности
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