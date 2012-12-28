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315
45 минут назад
6

Куда обращаться, если в вашем дворе есть сухое дерево

После несчастного случая на улице 8 Марта, где старое дерево упало на семейную пару, липчане присылают GOROD48 фото сухих деревьев, в надежде, что их быстрее спилят.



«Три года стоят сухие деревья! Никому дрова не нужны?», — сообщил автор фотографии из двора домов № 5,3 и 7 по улице Меркулова.





«В поселке Силикатный упало большое дерево. Хорошо, что на газон, но ветки повредили окна дома», — рассказал другой наш читатель.



«Ждем падения на Семашко, 21», — еще одна жалоба.



«Неоднократно писали и звонили в Управляющую организацию ООО «ЖЭУ» и ООО УК «Советская», чтобы спилили сухое дерево возле дома № 11/3 по улице Филипченко. Два года без ответа!», — пишет автор этого снимка.

О том, куда обращаться за сносом подобных деревьев, накануне рассказала в Telegram мэр Евгения Уваркина:

«Оставить заявку о проблемном дереве можно в управлении главного смотрителя. Коллеги ее примут, выедут на место для обследования, после чего будет принято решение о спиле».

В пресс-службе мэрии уточнили, что для сноса зеленых насаждений необходимо с письменным заявлением обратиться в управление главного смотрителя Липецка. Адрес электронной почты: muugs-priemnaya@mail.ru. Для тех, кто хочет сделать это лично — управление главного смотрителя располагается по адресу: город Липецк, улица Космонавтов, дом 42/3.
сухие деревья
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
ЯЯЯ
13 секунд назад
Еще в прошлом году дали заявку на спил сухих деревьев по ул. Терешковой 9/1 нависающих над пешеходным тротуаром.Приезжала комиссия , и толку- то....Дорога оживленная!
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Ответ
1 минуту назад
Проблемка в том , что УГС производит опиловку на муниципальной территории ,медленно , но производит , в остальных случаях , опиловку обязаны делать УК , у которых якобы нет на это денег. УГС выписало предписание УК ещё в прошлом году опилить 2 сухих дерева , разумеется УК делает вид , что это её не касается . Большой привет гражданину Шклярову !
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Зинаида Львовна
6 минут назад
Надо сходить в церковь и сильно помолиться
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Иван
10 минут назад
Да там хоть обращайся хоть не обращайся, бесполезно
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////гость\\\\
19 минут назад
да все эти обращения - все это бесполезно. Эту непонятную ЕДС сделали - толку от неё?
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Дима
31 минуту назад
Ясени можно спиливать, не задумываясь. Они все засохнут!!! Там, где избранно их спиливали. На следующий год прибавляется сухих еще. Именно на ясень обрушилась напасть.
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