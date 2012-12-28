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Общество
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45 минут назад
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Куда обращаться, если в вашем дворе есть сухое дерево
«Три года стоят сухие деревья! Никому дрова не нужны?», — сообщил автор фотографии из двора домов № 5,3 и 7 по улице Меркулова.
«В поселке Силикатный упало большое дерево. Хорошо, что на газон, но ветки повредили окна дома», — рассказал другой наш читатель.
«Ждем падения на Семашко, 21», — еще одна жалоба.
«Неоднократно писали и звонили в Управляющую организацию ООО «ЖЭУ» и ООО УК «Советская», чтобы спилили сухое дерево возле дома № 11/3 по улице Филипченко. Два года без ответа!», — пишет автор этого снимка.
О том, куда обращаться за сносом подобных деревьев, накануне рассказала в Telegram мэр Евгения Уваркина:
«Оставить заявку о проблемном дереве можно в управлении главного смотрителя. Коллеги ее примут, выедут на место для обследования, после чего будет принято решение о спиле».
В пресс-службе мэрии уточнили, что для сноса зеленых насаждений необходимо с письменным заявлением обратиться в управление главного смотрителя Липецка. Адрес электронной почты: muugs-priemnaya@mail.ru. Для тех, кто хочет сделать это лично — управление главного смотрителя располагается по адресу: город Липецк, улица Космонавтов, дом 42/3.
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