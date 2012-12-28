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сегодня, 18:06

Почти на двух десятках улиц и в двух садоводчествах отключат электричество

А два дома на двух улицах 7 мая останутся без холодной воды. 

7 мая плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 6а по улице Литаврина, № 12 по улице М. Горького. Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

7 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями подачи электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на площади Металлургов, на улицах Гастелло, Металлургов, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Фабричной, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4». 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 6-й Гвардейской Дивизии, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной, Молодежной, Кондарева. 

отключения
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