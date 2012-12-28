В Липецкой области потеплеет до +22. На один день

Погода завтра обещает сюрпризы.

7 мая через Липецкую область с запада на восток будет перемещаться активный циклон, под влиянием которого пройдут грозовые дожди, днем местами сильные, днем в отдельных пунктах с градом, ветер усилится до 16-21 м/с. 8 мая Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона на северо-восток, кратковременные дожди пройдут лишь ночью, 9 мая без существенных осадков.8 и 9 мая будет наблюдаться адвекция арктического воздуха, ожидается существенное похолодание и заморозки.Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 13-15 градусов тепла, что немного выше нормы, 8 мая — 5-7 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы, 9 мая — 2-4 градуса тепла, что на 9-11 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно, временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем повсеместно грозы, местами град. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно, временами дожди, днем грозы. Температура ночью от +8 до +10, днем — от +19 до +21 градусов.День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.