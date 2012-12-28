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Погода в Липецке
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сегодня, 17:05
В Липецкой области потеплеет до +22. На один день
Погода завтра обещает сюрпризы.
8 и 9 мая будет наблюдаться адвекция арктического воздуха, ожидается существенное похолодание и заморозки.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 13-15 градусов тепла, что немного выше нормы, 8 мая — 5-7 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы, 9 мая — 2-4 градуса тепла, что на 9-11 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно, временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем повсеместно грозы, местами град. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке облачно, временами дожди, днем грозы. Температура ночью от +8 до +10, днем — от +19 до +21 градусов.
День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.
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