Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Происшествия
В «Ривьере» обрушились ступеньки эскалатора
Общество
В Липецкой области ожидается штормовой ветер
Общество
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
7 мая на час перекрываются магистрали в центре города
Общество
В Липецке шквалистый ветер повалил восемь деревьев
Происшествия
В Липецкой области ужесточается миграционная политика
Общество
Читать все
58-летний липчанин вступился за 13-летнего сына за рулём и сел на два года
Происшествия
Информация о стройке на Центральном пляже дошла до губернатора Игоря Артамонова
Общество
На окраине Липецка перевернулся остановочный павильон
Общество
На бульваре Есенина образовался провал
Общество
В бюджете Липецка наскребли 4,8 миллиона рублей на ремонт дорожек
Общество
Падение дерева на женщину: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Рыбак рыбака: 36-летний мужчина получил девять лет колонии за смертельные побои на пруду
Происшествия
Угнавший «Ладу» пассажир поезда арестован на два месяца
Происшествия
По делу о взятке в 1,25 миллиона рублей в Ельце арестованы гендиректор предприятия и главный инженер УКСа
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +22. На один день
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
934
сегодня, 17:05

В Липецкой области потеплеет до +22. На один день

Погода завтра обещает сюрпризы.

7 мая через Липецкую область с запада на восток будет перемещаться активный циклон, под влиянием которого пройдут грозовые дожди, днем местами сильные, днем в отдельных пунктах с градом, ветер усилится до 16-21 м/с. 8 мая Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона на северо-восток, кратковременные дожди пройдут лишь ночью, 9 мая без существенных осадков. 

8 и 9 мая будет наблюдаться адвекция арктического воздуха, ожидается существенное похолодание и заморозки. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 мая – 13-15 градусов тепла, что немного выше нормы, 8 мая — 5-7 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы, 9 мая — 2-4 градуса тепла, что на 9-11 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области облачно, временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем повсеместно грозы, местами град. Ветер западный, 8-13 м/сек, утром и днем местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно, временами дожди, днем грозы. Температура ночью от +8 до +10, днем — от +19 до +21 градусов.

День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза. 
потепление
2
1
0
0
6

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru