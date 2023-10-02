Руководители региона и города проверили работу автостанции «Сокол» на новом месте

Сегодня утром новые помещения автостанции «Сокол» в ТРЦ «Липецк», осматривала внушительная делегация. Посмотреть на то, как тут все наладили решили мэр Евгения Уваркина, председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков, заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев.





— Необходимо повесить указатель на дверях ТРЦ о том, что автостанция находится с левой стороны здания. Максимально ориентировать людей, — заметила Евгения Уваркина.















Утром в зале ожидания пассажиров было немного. Места хватало всем. По площади зал, кстати, примерно такой же, как на старой автостанции.



— Плюс — туалет теплый, здесь чисто, хорошо. Но ни кофе попить, ни пирожка съесть. ТРЦ открывается только в восемь утра, — оценила перемены липчанка Наталья.



— Вроде бы чистенько, уютненько. Мне сюда ближе ездить. В комнату матери и ребенка уже сходили, — дополнила ее Надежда.











Проверяющие тоже поговорили с пассажирами и выяснили недочеты, которые в основном касались недостаточного информирования липчан. Было решено вывесить у центрального входа информационные объявления, некоторое время у входа будут дежурить волонтеры. Водители городских автобусов, помимо объявления остановки «Горгаз», будут сообщать, что здесь теперь располагается автостанция. А внутри автостанции появятся информационные сообщения об изменении маршрутов.



В зале ожидания обещали поставить вейдинговые автоматы с кофе и чаем.



— Новая автостанция отвечает всем требованиям безопасности, по сравнению с ее предшественницей. Здесь хорошо, чисто, аккуратно. Но и много еще точек роста: пока не достаточно понятно, куда идти, с какой стороны ТРЦ «Липецк» можно попасть на автостанцию. Поэтому надо сделать целый ряд шагов, которые были сегодня намечены, — добавил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.



— Самое главное — масштабное информирование. Видим, что комфортно, хорошо, но любое изменение — всегда дискомфорт. Для этого важно информировать людей. Мы же знаем, что русский человек относится спокойно к переменам до момента их наступления. А как только они наступают, сразу начинает думать, задавать дополнительные вопросы, — сказала мэр Евгения Уваркина.



По ее мнению, больше всего дискомфорт почувствовали жители Сокола, которым приходится теперь доезжать до новой автостанции. Но это учли и для них сделали бесплатный подвоз на автобусах 11-ти межмуниципальных маршрутов, которые отмечены







Проверяющие не ограничились посещением новой автостанции — съездили и на старую.







Такой рукомойник был на старой автостанции



Там, завидев мэра, к ней подошел предприниматель Сергей Востриков, у которого рядом со старой автостанцией кофейная точка. Бизнесмен пожаловался, что со вчерашнего дня у него почти нет клиентов. Собственно говоря, он выразил обеспокоенность коллег по цеху — точки притяжения (автостанции) больше нет и бизнес тут может загнуться.



— Мне понятно беспокойство предпринимателей. Мы понимаем, что автостанция «Сокол» была якорной точкой притяжения людей. Теперь надо сделать привлекательное торговое место, — заявила Евгения Уваркина.



Она пообещала встретиться с предпринимателями по этому вопросу, но предложила и им самим подумать над тем, как преобразить старое место. Мэр подъехала к входу в ТРЦ, а там не оказалось указателей, для пассажиров. Поэтому Евгения Уваркина, отметив антитеррористическую безопасность и комфорт новой автостанции, сходу раскритиковала недостаточное количество объявлений.— Необходимо повесить указатель на дверях ТРЦ о том, что автостанция находится с левой стороны здания. Максимально ориентировать людей, — заметила Евгения Уваркина.Утром в зале ожидания пассажиров было немного. Места хватало всем. По площади зал, кстати, примерно такой же, как на старой автостанции.— Плюс — туалет теплый, здесь чисто, хорошо. Но ни кофе попить, ни пирожка съесть. ТРЦ открывается только в восемь утра, — оценила перемены липчанка Наталья.— Вроде бы чистенько, уютненько. Мне сюда ближе ездить. В комнату матери и ребенка уже сходили, — дополнила ее Надежда.Проверяющие тоже поговорили с пассажирами и выяснили недочеты, которые в основном касались недостаточного информирования липчан. Было решено вывесить у центрального входа информационные объявления, некоторое время у входа будут дежурить волонтеры. Водители городских автобусов, помимо объявления остановки «Горгаз», будут сообщать, что здесь теперь располагается автостанция. А внутри автостанции появятся информационные сообщения об изменении маршрутов.В зале ожидания обещали поставить вейдинговые автоматы с кофе и чаем.— Новая автостанция отвечает всем требованиям безопасности, по сравнению с ее предшественницей. Здесь хорошо, чисто, аккуратно. Но и много еще точек роста: пока не достаточно понятно, куда идти, с какой стороны ТРЦ «Липецк» можно попасть на автостанцию. Поэтому надо сделать целый ряд шагов, которые были сегодня намечены, — добавил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.— Самое главное — масштабное информирование. Видим, что комфортно, хорошо, но любое изменение — всегда дискомфорт. Для этого важно информировать людей. Мы же знаем, что русский человек относится спокойно к переменам до момента их наступления. А как только они наступают, сразу начинает думать, задавать дополнительные вопросы, — сказала мэр Евгения Уваркина.По ее мнению, больше всего дискомфорт почувствовали жители Сокола, которым приходится теперь доезжать до новой автостанции. Но это учли и для них сделали бесплатный подвоз на автобусах 11-ти межмуниципальных маршрутов, которые отмечены специальными наклейками. Проверяющие не ограничились посещением новой автостанции — съездили и на старую.Там, завидев мэра, к ней подошел предприниматель Сергей Востриков, у которого рядом со старой автостанцией кофейная точка. Бизнесмен пожаловался, что со вчерашнего дня у него почти нет клиентов. Собственно говоря, он выразил обеспокоенность коллег по цеху — точки притяжения (автостанции) больше нет и бизнес тут может загнуться.— Мне понятно беспокойство предпринимателей. Мы понимаем, что автостанция «Сокол» была якорной точкой притяжения людей. Теперь надо сделать привлекательное торговое место, — заявила Евгения Уваркина.Она пообещала встретиться с предпринимателями по этому вопросу, но предложила и им самим подумать над тем, как преобразить старое место.