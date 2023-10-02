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Руководители региона и города проверили работу автостанции «Сокол» на новом месте
Сегодня утром новые помещения автостанции «Сокол» в ТРЦ «Липецк», осматривала внушительная делегация. Посмотреть на то, как тут все наладили решили мэр Евгения Уваркина, председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков, заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев.
— Необходимо повесить указатель на дверях ТРЦ о том, что автостанция находится с левой стороны здания. Максимально ориентировать людей, — заметила Евгения Уваркина.
Утром в зале ожидания пассажиров было немного. Места хватало всем. По площади зал, кстати, примерно такой же, как на старой автостанции.
— Плюс — туалет теплый, здесь чисто, хорошо. Но ни кофе попить, ни пирожка съесть. ТРЦ открывается только в восемь утра, — оценила перемены липчанка Наталья.
— Вроде бы чистенько, уютненько. Мне сюда ближе ездить. В комнату матери и ребенка уже сходили, — дополнила ее Надежда.
Проверяющие тоже поговорили с пассажирами и выяснили недочеты, которые в основном касались недостаточного информирования липчан. Было решено вывесить у центрального входа информационные объявления, некоторое время у входа будут дежурить волонтеры. Водители городских автобусов, помимо объявления остановки «Горгаз», будут сообщать, что здесь теперь располагается автостанция. А внутри автостанции появятся информационные сообщения об изменении маршрутов.
В зале ожидания обещали поставить вейдинговые автоматы с кофе и чаем.
— Новая автостанция отвечает всем требованиям безопасности, по сравнению с ее предшественницей. Здесь хорошо, чисто, аккуратно. Но и много еще точек роста: пока не достаточно понятно, куда идти, с какой стороны ТРЦ «Липецк» можно попасть на автостанцию. Поэтому надо сделать целый ряд шагов, которые были сегодня намечены, — добавил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.
— Самое главное — масштабное информирование. Видим, что комфортно, хорошо, но любое изменение — всегда дискомфорт. Для этого важно информировать людей. Мы же знаем, что русский человек относится спокойно к переменам до момента их наступления. А как только они наступают, сразу начинает думать, задавать дополнительные вопросы, — сказала мэр Евгения Уваркина.
По ее мнению, больше всего дискомфорт почувствовали жители Сокола, которым приходится теперь доезжать до новой автостанции. Но это учли и для них сделали бесплатный подвоз на автобусах 11-ти межмуниципальных маршрутов, которые отмечены специальными наклейками.
Проверяющие не ограничились посещением новой автостанции — съездили и на старую.
Такой рукомойник был на старой автостанции
Там, завидев мэра, к ней подошел предприниматель Сергей Востриков, у которого рядом со старой автостанцией кофейная точка. Бизнесмен пожаловался, что со вчерашнего дня у него почти нет клиентов. Собственно говоря, он выразил обеспокоенность коллег по цеху — точки притяжения (автостанции) больше нет и бизнес тут может загнуться.
— Мне понятно беспокойство предпринимателей. Мы понимаем, что автостанция «Сокол» была якорной точкой притяжения людей. Теперь надо сделать привлекательное торговое место, — заявила Евгения Уваркина.
Она пообещала встретиться с предпринимателями по этому вопросу, но предложила и им самим подумать над тем, как преобразить старое место.