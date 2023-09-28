Общество

сегодня, 17:07

«Я довезу бесплатно»

6 1558
#автостанция
2
«Я довезу бесплатно»

Управление транспорта показало наклейки, которые появятся на межмуниципальных автобусах. 

«Я довезу бесплатно от Заводской площади до а/с «Сокол» — наклейки с такой надписью появятся на автобусах межмуниципальных маршрутов, которые обслуживает АО «Липецкие автобусные линии». 

Эти автобусы будут бесплатно подвозить липчан от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», где 1 октября  заработает автостанция
 
«Специальными бело-синими наклейками будут отмечены около 60 автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 568, 572», — сообщает областное управление дорог и транспорта. 
 
Напомним, с 1 октября межмуниципальные автобусы № 108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 236, 240, 568, 572, 567 будут отправляться от торгового центра «Липецк». В схемах движения городских автобусов по маршрутам № 347, 39, 44, 43, 64, 315 изменений не будет.

6 1558
#автостанция
2

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

40 минут назад
При Наролине М.Т. весь городской транспорт был бесплатным. Интересно как они это делали? А теперь автобусы стали очень дорогими, трамваи доживают свой век, а троллейбусы приказали долго жить.
ответить

Местный Житель

сегодня, 20:22
Когда появится наклейка на автобусах 39 и 44 "Довезу от пл. Заводской до ЖД вокзала бесплатно" на постоянной основе ???
ответить

-

сегодня, 18:07
Клоунада. Зачем туда ехать, если достаточно сделать остановку? Всё равно водители будут забирать опоздашек от Радуги или Лукойла. Даже на "сады Речное" есть официальная остановка в направлении из города, которой никто не пользуется
ответить

Спасибо

сегодня, 17:49
Пассажир, Дай то бог.
ответить

Пассажир

сегодня, 17:31
Не понял, Будет, там же,, на той же остановке, где и была. Ничего не меняется
ответить

Не понял

сегодня, 17:20
39 и др.будут на Сокольский рынок заходить?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов
#вечЁрка #авария #самокатчик
1
Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов

сегодня, 20:23

Общество
Авария на кольце Трубного: воду отключат в трех микрорайона города
#коммунальная авария
64
Авария на кольце Трубного: воду отключат в трех микрорайона города

сегодня, 18:33

Общество
По падению футбольных ворот на ребенка возбуждено уголовное дело
#несчастный случай #техника безопасности
2
По падению футбольных ворот на ребенка возбуждено уголовное дело

сегодня, 17:43

Общество
Можно ли сделать капитальный ремонт в квартире менее чем за 100 000 рублей?
#депутаты #ветераны #сессия
12
Можно ли сделать капитальный ремонт в квартире менее чем за 100 000 рублей?

сегодня, 14:17

Общество
На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим
#противопожарный режим
9
На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим

сегодня, 13:34

Общество
В домах двух десятков районов Липецка понижен напор воды из-за поврежденной подрядчиком магистрали
#коммунальная авария
28
В домах двух десятков районов Липецка понижен напор воды из-за поврежденной подрядчиком магистрали

сегодня, 12:42

Общество