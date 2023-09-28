Общество
сегодня, 17:07
«Я довезу бесплатно»
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Управление транспорта показало наклейки, которые появятся на межмуниципальных автобусах.
«Я довезу бесплатно от Заводской площади до а/с «Сокол» — наклейки с такой надписью появятся на автобусах межмуниципальных маршрутов, которые обслуживает АО «Липецкие автобусные линии».
Эти автобусы будут бесплатно подвозить липчан от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», где 1 октября заработает автостанция.
«Специальными бело-синими наклейками будут отмечены около 60 автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 568, 572», — сообщает областное управление дорог и транспорта.
Напомним, с 1 октября межмуниципальные автобусы № 108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 236, 240, 568, 572, 567 будут отправляться от торгового центра «Липецк». В схемах движения городских автобусов по маршрутам № 347, 39, 44, 43, 64, 315 изменений не будет.
Эти автобусы будут бесплатно подвозить липчан от Заводской площади до ТРЦ «Липецк», где 1 октября заработает автостанция.
«Специальными бело-синими наклейками будут отмечены около 60 автобусов, выполняющих рейсы по маршрутам №108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 568, 572», — сообщает областное управление дорог и транспорта.
Напомним, с 1 октября межмуниципальные автобусы № 108, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 236, 240, 568, 572, 567 будут отправляться от торгового центра «Липецк». В схемах движения городских автобусов по маршрутам № 347, 39, 44, 43, 64, 315 изменений не будет.
6 1558
Сергей
Местный Житель
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Спасибо
Пассажир
Не понял