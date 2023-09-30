Общество
сегодня, 19:02
В магазинах Липецка из-за коммунальной аварии недостатка в питьевой воде не наблюдается
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Завезут воду и дополнительно
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в связи с коммунальной аварией, которая привела к временному прекращению подачи холодной воды, управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен анализ насыщенности бутилированной водой на прилавках магазинов.
«Питьевая вода представлена в магазинах в полном объеме. Кроме того, торговыми объектами отработан вопрос дополнительных поставок воды. Ситуация находится на постоянном контроле», сообщили в управлении.
«Питьевая вода представлена в магазинах в полном объеме. Кроме того, торговыми объектами отработан вопрос дополнительных поставок воды. Ситуация находится на постоянном контроле», сообщили в управлении.
18 630
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