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сегодня, 19:02

В магазинах Липецка из-за коммунальной аварии недостатка в питьевой воде не наблюдается

18 630
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В магазинах Липецка из-за коммунальной аварии недостатка в питьевой воде не наблюдается

Завезут воду и дополнительно

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в связи с коммунальной аварией, которая привела к временному прекращению подачи холодной воды, управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен анализ насыщенности бутилированной водой на прилавках магазинов.

«Питьевая вода представлена в магазинах в полном объеме. Кроме того, торговыми объектами отработан вопрос дополнительных поставок воды. Ситуация находится на постоянном контроле», сообщили в управлении.
18 630
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Комментарии (18)

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8 минут назад
Почем сейчас баклажка 5 литров воды?
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Витек

9 минут назад
Такая же хрень т с бензином, ждем когда цены пойдут вниз???
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Конь

9 минут назад
Питьевой воды без газа в магазинах нет
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15 микрорайон

10 минут назад
Вода есть во всех магазинах.
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Ложь!!!

16 минут назад
Воды в магазинах нет! Предлагаете на "боржоми" готовить?
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Липчанин

27 минут назад
Без газа нет... только с газом. 20 мин назад из магазинов пришел...
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Гость

28 минут назад
8 район, присоединяюсь, на 8 мик-оне в магазинах только Липецкая в 1.5 л.
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Можно

29 минут назад
Сфоткать заоблачные цены на воду в магазинах и разместить на сайтах в СМИ.
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Гость

29 минут назад
8 район, всё верно
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Animal Planet

34 минуты назад
Не забываем о гигиене,воды нет,но есть антибактериальные салфетки и гели.Нам еще кишечной эпидемии не хватало,
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