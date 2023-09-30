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Проверку по факту коммунальной аварии в Липецке начал Следственный комитет

26 987
#коммунальная авария
Проверку по факту коммунальной аварии в Липецке начал Следственный комитет

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, заказчика, а также должностных лиц, согласовавшим проведение работ.

Следственным отделом по Советскому округу СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по факту повреждения водопровода при строительных работах, в результате которого в Липецке введён режим чрезвычайной ситуации.

«По предварительным данным, вечером 27 сентября подрядная организация пробила магистральный водопровод на глубине в четыре метра в районе кольца Трубного завода. При этом на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. В результате коммунальной аварии прекращено водоснабжение нескольких районов города. Введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям подрядной организации, заказчика, а также должностных лиц, согласовавшим проведение работ», сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Ранее проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного завода начала прокуратура Липецкой области.

Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.

В данный момент на месте порыва продолжаются работы.
26 987
#коммунальная авария

Комментарии (26)

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Злой.

3 минуты назад
Гость., Что гостей принимать? Палатку просто так не раскрывают. Значит и пиченья к чаю будут.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

4 минуты назад
Маша, предсказания Уваркиной дать воду вечером 29 числа не сбылись,запасайтесь водой и терпением минимум до вторника!
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

5 минут назад
адекватный житель, осталось шамана с бубном пригласить
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

6 минут назад
Липчанин, судя по всему у вас есть вода
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Гость.

8 минут назад
ЛИПЧАНКА, Там палатку развернули только что. Это наверное на долго?
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адекватный житель

9 минут назад
они там уже передвижной мобильный штаб пригнали и развернули. походу там надолго. будут в нём заседать и "решать" как дырку залатать. задача не из лёгких, без уютного шатра не обойтись
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Маша

10 минут назад
Это все разговоры, пусть заварят уже эти несчастную пробоину, которую два дня искали. Мы сидим три дня без воды. И это не только Опытная, полгорода без воды. И это не шутки
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Внушаемый

12 минут назад
А в остальном прекрасные липчане все хорошо,все хорошо ! Ну там проткнули водовод,теперь он воду не дает ! Ну там копают уж три дня ,осталось день ,ну может два !Ну а потом,возможно,в каждом кране. Получат воду стойкие липчане !
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Все * !

17 минут назад
Все вспотели!, Может быть нужно было правильно голосовать!.
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Animal planet.

19 минут назад
Житель, сейчас стемнеет и все под кусты!
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