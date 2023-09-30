сегодня, 15:15
Проверку по факту коммунальной аварии в Липецке начал Следственный комитет
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, заказчика, а также должностных лиц, согласовавшим проведение работ.
«По предварительным данным, вечером 27 сентября подрядная организация пробила магистральный водопровод на глубине в четыре метра в районе кольца Трубного завода. При этом на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. В результате коммунальной аварии прекращено водоснабжение нескольких районов города. Введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям подрядной организации, заказчика, а также должностных лиц, согласовавшим проведение работ», сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Ранее проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного завода начала прокуратура Липецкой области.
Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
В данный момент на месте порыва продолжаются работы.
Злой.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Гость.
адекватный житель
Маша
Внушаемый
Все * !
Animal planet.