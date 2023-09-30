Общество

сегодня, 12:11

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного

25 2057
#коммунальная авария
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Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям подрядчика и заказчика, а также должностных лиц, согласовавших проведение работ.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту коммунальной аварии в районе Кольца Трубного завода. Проведение проверки поручено прокуратуре Правобережного района Липецка.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям подрядчика и заказчика, а также должностных лиц, согласовавших проведение работ. Кроме того, ресурсоснабжающая организация будет предостережена о недопустимости нарушения жилищных прав пострадавших липчан при начислении оплаты за коммунальную услугу по водоснабжению за период отсутствия воды», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
25 2057
#коммунальная авария
4

Комментарии (25)

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Для

9 минут назад
Лидия Петровна, квалифицированные головы в первую очередь у руководителей должны быть!.. Спасибо реальным рабочим, которые трудятся в таких условиях и при такой зарплате!
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УЧКУДУК

11 минут назад
Наверное, верхом цинизма будет напомнить, что существуют кулеры и бутилированная вода для них. И если нет желания или возможности ставить дома кулер, то запастись бутилированной водой как раз вот на такой случай несложно. Запасаются тушёнкой и соленьями, а про самое необходимое - воду - почему-то мало кто думает.
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Лека

11 минут назад
Сталкивалась с РВК по причине подтопления подвала частного дома и скажу вам друзья это такая дрянская конторка . А мы знаем рыбка тухнет с головы. А мастера,диспетчеры и другие работягои нормальные их загнали в угол Кто смог ушел
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Знающий

33 минуты назад
Уважаемые сотрудники прокуратуры, тряхните этот экотерм, и все бывшие сотрудники Вам будут очень благодарны, вызовете уволенных за последний год сотрудников, мы все с радостью придём и откроем вам глаза, что это за фирма и кто такой там директор Филонов! Ждём ваших приглашений
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-

36 минут назад
Прозаседавшееся спортлото.
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5

38 минут назад
Вопрос, а при чём тут подрядная организация? Подрядная органищация делала свою работу согласно плану-проекта, который им выдали в одной из "канторишек" администрации города. Уваркина вчера сама признала вину своего подведомственного управления.
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Ирина

43 минуты назад
Микрорайон 1- 27 вода иссякла около 12 часов дня. Так что трое суток без воды.
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Знающий

48 минут назад
Да подрядчик Экотерм, рвк хоть отзывы читали, что о них бывшие работники пишут, взял человека и через месяц выкинул по надуманной причине не оплатив зарплату! Все зарплаты чёрные! А оклады по 15тр! Зато сейчас по рен тв Липецк с этой проблемой в самом начале выпуска!
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БУ-ГА-ГА

сегодня, 13:18
Тоба, "...на тридцать лет не могли задвижки сделать демократам", конечно, не могли))). Если класс-гегемон (пролетариат) присвоил себе право учить крестьян сеять хлеб, то крестьянин, не согласный с тем, чтобы им помыкали, уезжал в город. Там, по прошествии времени, начинал руководить доменным производством, продолжая видеть во сне, как сеет хлеб. Какие уж тут задвижки и чертежи)))))))
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А нужно на выборы ходить!

сегодня, 13:13
И голосовать правильно!, Вот тогда такой гадости не будет.
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