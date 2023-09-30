сегодня, 12:11
Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту коммунальной аварии в районе кольца Трубного
По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям подрядчика и заказчика, а также должностных лиц, согласовавших проведение работ.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям подрядчика и заказчика, а также должностных лиц, согласовавших проведение работ. Кроме того, ресурсоснабжающая организация будет предостережена о недопустимости нарушения жилищных прав пострадавших липчан при начислении оплаты за коммунальную услугу по водоснабжению за период отсутствия воды», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
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