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сегодня, 10:34

Темнокожий бомбардир из Кот-д`Иваура вернулся в липецкий мини-футбольный клуб

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#Мини-футбол #Янник
Темнокожий бомбардир из Кот-д`Иваура вернулся в липецкий мини-футбольный клуб

Африканский "забивала" должен усилить нашу атаку.

Какая же уважающая себя команда Суперлиги без афроамериканца? Видимо, такой вывод сделали в липецком мини-футболе сразу после дебюта на высшей уровне. И вернули в команду 28-летнего ивуарийца Янника, который уже выступал в Липецке в сезоне-2020/21 и с 17-ю голами стал лучшим бомбардиром команды в Высшей лиге.

После Липецка темнокожий снайпер пошел на повышение – в Суперлигу и два сезона защищал цвета нижегородского «Торпедо» - 48 игр, 20 голов.

Для того чтобы вернуть себе футболиста, липчанам пришлось обращаться в комитет РФС по статусу игроков, ведь заявочный период в российском футболе уже закончился. Но есть лазейка, которой удалось воспользоваться: «свободных агентов» т.е. футболистов без контрактов можно заявлять и позже. Янник покинул «Торпедо» минувшим летом и пока не числился ни за какой командой, чем и воспользовались липчане.

Футболист с полным именем Янник Ансельм Сомплей Джилеру выступает в России с 2015 года. Ранее защищал цвета якурской «Зари» и грозненского «Беркута».

После 7-ми матчей в Суперлиге липчане занимают 10-е место среди 12-ти команд. Вчера подопечные Темура Алекберова уступили дома «Ухте» - 2:5, сегодня в 14:00 повторная встреча.

Фото АМФР

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#Мини-футбол #Янник

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