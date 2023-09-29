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Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд

12 1547
#ДТП #животные
4
Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд

Нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей.

19 мая этого года на 7-м километре автомобильной дороги «Липецк-Данков» в Лебедянском районе водитель автомобиля «Шкода Октавиа» насмерть сбил косулю.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей. Но добровольно мужчина его не погасил, поэтому прокурор обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы.

Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.

По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.
12 1547
#ДТП #животные
4

Комментарии (12)

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Просто водитель

17 минут назад
Олег, Вы внимательно читали мой комментарий? На указанном вами участке лес далеко от дороги. Животное можно заметить из далека. И если не гнать, то можно затормозить. Но вы попробуйте заметить лося и остановиться в районе подстанции. Даже если будете ехать 20 км/ч, то избежать встречи с лосем вряд ли получится.
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Николай

20 минут назад
Косуля: скорость - до 60 км/ч, длина прыжка - до 6-8м, высота прыжка - до 3,5м. Желаю умникам, которые винят водителей за превышение скорости, не попасть под такую косулю на скорости 40-60км/ч. И самим убедиться, что среагировать на появление этого безбашенного животного и избежать столкновения часто не удаётся даже на малых скоростях.
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1

21 минуту назад
Это покрывается по ОСАГО.
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12345

39 минут назад
Надо было, если машина на ходу была, быстро её в багажник и по газам, нет тела-нет дела. И деньги бы сэкономил и мясо свежее было
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Олег

54 минуты назад
Просто водитель, просто соблюдай ПДД, а именно скоростной режим, львиная доля аварий по этой причине, эти знаки с лосями стоят, а мимо летят 130-150, в частности участок в сторону эконом зоны от Фащевки, там уже люди не раз погибали, ГИБДД эту дорогу вообще игнорирует, нет ни камер, ни инспекторов
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А почему

сегодня, 15:39
Не с лесников,тогда за их счёт ремонт машины.А то пастухи с них плохие.
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В.В.

сегодня, 15:36
Вот, а в других публикациях пишут, что страховка всё покроет. Где то не састыковка. И подумаеш, сообщать о таком дтп или нет.
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Фокс

сегодня, 15:26
Отвезут косулю в зоопарк на корм хищникам, а съэкономленные денежки куда пойдут?
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водитель не виноват

сегодня, 14:56
За что штраф с водителя ? Если косуля сама выскочила на дорогу.
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Гость

сегодня, 14:39
На 7 км этой дороги Липецкий район с другой стороны Данковский
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