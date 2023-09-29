Происшествия
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Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд
Нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей.
19 мая этого года на 7-м километре автомобильной дороги «Липецк-Данков» в Лебедянском районе водитель автомобиля «Шкода Октавиа» насмерть сбил косулю.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей. Но добровольно мужчина его не погасил, поэтому прокурор обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы.
Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.
По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей. Но добровольно мужчина его не погасил, поэтому прокурор обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы.
Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.
По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.
Комментарии (12)
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Просто водитель
Николай
1
12345
Олег
А почему
В.В.
Фокс
водитель не виноват
Гость