Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд

Нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей.

19 мая этого года на 7-м километре автомобильной дороги «Липецк-Данков» в Лебедянском районе водитель автомобиля «Шкода Октавиа» насмерть сбил косулю.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, нанесённый животному миру Липецкой области ущерб был оценен в 40 000 рублей. Но добровольно мужчина его не погасил, поэтому прокурор обратился в суд с требованием о взыскании этой суммы.



Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.



По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.