Общество

сегодня, 12:42

В домах двух десятков районов Липецка понижен напор воды из-за поврежденной подрядчиком магистрали

6 1678
#коммунальная авария
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В домах двух десятков районов Липецка понижен напор воды из-за поврежденной подрядчиком магистрали

Строители повредили трубу диаметром 600 мм на кольце Трубного завода.

Три аварийные бригады при помощи девяти единиц техники устраняют утечку из водовода диметром 600 мм на пересечении улиц Гагарина и Циолковского. Как сообщает глава города Евгения Уваркина, трубу повредила подрядная организация.

На время ремонта снижено давление воды в квартирах жителей микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, Университетского, Опытной станции, 10-ой Шахты, Карьера, Нефтебазы, Ниженки, центра города, а также проездов Поперечный и Универсальный. По окончании работ возможно повышение мутности холодной воды.


6 1678
#коммунальная авария
1

Комментарии (6)

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Маруся

сегодня, 13:40
да эта вода еще со вчерашнего вечера хлестала , бригады в комбинезончиках стояли над колодцем и чесали репу. Интересно, на кого теперь разнесут эти потери , там озеро почти вытекло.
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КузьмичЬ

сегодня, 13:11
Там прокол под дорогой делают, тянут новую ветку канализации от Циолковского к новому мкр взлетный, вот и не прошли мимо трубы а ее задели. Это вчера вечером произошло часов в 17:00 как раз мимо ехал и увидел как вода бьет из асфальта.
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Липа

сегодня, 13:10
Наверное виновен подрядчик прошлых лет, который делал асфальт, закатал старые трубы. Другого объяснения нет
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Возмутилка

сегодня, 13:09
Воды вообще нет, а говорят напор снижен... Брехуны
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Город

сегодня, 13:08
Не знаю, как в остальных микрорайонах, а на 8 мик-оне, давление не снижено...а полностью отсутствует холодная вода
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Правду говорите!

сегодня, 13:01
Вода хлещет на перекрёстке Гагарина - Циолковского! Какой подрядчик там повредил трубы, если в месте выхода воды никакие работы не велись и не ведутся?
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