В домах двух десятков районов Липецка понижен напор воды из-за поврежденной подрядчиком магистрали

Строители повредили трубу диаметром 600 мм на кольце Трубного завода.





Три аварийные бригады при помощи девяти единиц техники устраняют утечку из водовода диметром 600 мм на пересечении улиц Гагарина и Циолковского. Как сообщает глава города Евгения Уваркина, трубу повредила подрядная организация.



На время ремонта снижено давление воды в квартирах жителей микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, Университетского, Опытной станции, 10-ой Шахты, Карьера, Нефтебазы, Ниженки, центра города, а также проездов Поперечный и Универсальный. По окончании работ возможно повышение мутности холодной воды.





