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На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим

4 557
#противопожарный режим
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На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим

С 28 сентября по 26 октября на территории области запрещено разведение открытого огня.

В Липецкой области на месяц, с 28 сентября по 26 октября, введен особый противопожарный режим. Как сообщает ГУ МЧС, режим введен «в связи с обострением пожарной обстановки, для защиты населения и территории Липецкой области от пожаров в пожароопасный период».

Во время действия режима запрещено разведение костров, сжигание сухой листвы, травы и мусора. Кроме того, вдвое увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.
 
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4 557
#противопожарный режим
2

Комментарии (4)

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077

35 минут назад
Вовремя чё, весь сентябрь теплый тока щас спохватились
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Спасибо,

38 минут назад
Уже позжгли.
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Ромашка

48 минут назад
аналитик, не переживай, приезжают и выписывают. На всех рук просто не хватает.
ответить

аналитик

54 минуты назад
А кто контролировать то будет ??? Приезжайте в любое садоводческое товарищество и все увидите сами ( вот где пополнение бюджета )
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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