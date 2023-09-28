На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим

С 28 сентября по 26 октября на территории области запрещено разведение открытого огня.





В Липецкой области на месяц, с 28 сентября по 26 октября, введен особый противопожарный режим. Как сообщает ГУ МЧС, режим введен «в связи с обострением пожарной обстановки, для защиты населения и территории Липецкой области от пожаров в пожароопасный период».Во время действия режима запрещено разведение костров, сжигание сухой листвы, травы и мусора. Кроме того, вдвое увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.