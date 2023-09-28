Общество
сегодня, 13:34
На территории Липецкой области введён особый противопожарный режим
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С 28 сентября по 26 октября на территории области запрещено разведение открытого огня.
В Липецкой области на месяц, с 28 сентября по 26 октября, введен особый противопожарный режим. Как сообщает ГУ МЧС, режим введен «в связи с обострением пожарной обстановки, для защиты населения и территории Липецкой области от пожаров в пожароопасный период».
Во время действия режима запрещено разведение костров, сжигание сухой листвы, травы и мусора. Кроме того, вдвое увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.
Во время действия режима запрещено разведение костров, сжигание сухой листвы, травы и мусора. Кроме того, вдвое увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.
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Спасибо,
Ромашка
аналитик