Общество
сегодня, 12:37
На детскую площадку в парке Молодежный мэрия готова потратить 21,6 миллиона рублей
Игровую зону начнут строить в октябре, а закончат к Дню города в 2024 году.
В Липецке следом за площадью Клименкова в поселке ЛТЗ появится еще один объект благоустройства, который мэрия желает сделать подарком к Дню города следующего года: детская игровая зона в парке Молодежный.
МКУ «Управление строительства Липецка» во второй раз объявило торги на этот объект — в первый раз это случилось в начале сентября, но заказчик сам и отменил закупку в связи с изменениями объема работ. На этой неделе этот лот вновь появился на сайте госзакупок, но уже по цене в 21 651 195 рублей — на 362 тысячи рублей дороже, чем в начале месяца.
Заказчику предлагают заасфальтировать пешеходную дорожку, отсыпать песком одну детскую площадку площадью 556 кв.м, застелить полиуретановым ковром две других общей площадью более тысячи кв.м (на первой из них толщина покрытия составит 50 мм, на второй — 20 мм). Игровые зоны будут насыщены игровыми конструкциями: качелями, качалками, каруселями, антивандальными батутами. Все такие аттракционы будут уникальными — в перечне нет даже двух одинаковых. Здесь же появится и несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Центром площадки станет скалодром «Сова» - по большой фигуре этой птицы можно будет лазить, опираясь на специальные выступы. Всего же заказ мэрии предполагает появление в этой игровой зоне 21 единицы игрового оборудования.
Также тут появятся гамаки, скамейки и урны.
Окончание подачи заявок - 3 октября. Победитель торгов будет обязан сразу же начать работу. В техзадании указано даже, что работы по контракту выполняются непрерывно. Заказ мэрии должен быть выполнен к 1 июля 2024 года.
Напомним, что первый этап благоустройства парка Молодежный закончился в 2020 году. Тогда на протоптанных в парке тропинках уложили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, связав улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап мэрия разбила на две части. К 1 сентября компания «Идеалстрой» сдала заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки, установила 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. Второй подрядчик, ИП Альберта Расояна, построил и озеленил первую в Липецке зону барбекю (в августе специализирующийся на ресторанном бизнесе предприниматель Павел Павлов пообещал губернатору Игорю Артамонову открыть мангальную зону к новогодним праздникам).
Чтобы в Молодежном парке был порядок, его сделают структурным подразделением МАУК «Культурные пространства Липецка».
МКУ «Управление строительства Липецка» во второй раз объявило торги на этот объект — в первый раз это случилось в начале сентября, но заказчик сам и отменил закупку в связи с изменениями объема работ. На этой неделе этот лот вновь появился на сайте госзакупок, но уже по цене в 21 651 195 рублей — на 362 тысячи рублей дороже, чем в начале месяца.
Заказчику предлагают заасфальтировать пешеходную дорожку, отсыпать песком одну детскую площадку площадью 556 кв.м, застелить полиуретановым ковром две других общей площадью более тысячи кв.м (на первой из них толщина покрытия составит 50 мм, на второй — 20 мм). Игровые зоны будут насыщены игровыми конструкциями: качелями, качалками, каруселями, антивандальными батутами. Все такие аттракционы будут уникальными — в перечне нет даже двух одинаковых. Здесь же появится и несколько бизибордов — пластиковых и деревянных досок с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Центром площадки станет скалодром «Сова» - по большой фигуре этой птицы можно будет лазить, опираясь на специальные выступы. Всего же заказ мэрии предполагает появление в этой игровой зоне 21 единицы игрового оборудования.
Также тут появятся гамаки, скамейки и урны.
Окончание подачи заявок - 3 октября. Победитель торгов будет обязан сразу же начать работу. В техзадании указано даже, что работы по контракту выполняются непрерывно. Заказ мэрии должен быть выполнен к 1 июля 2024 года.
Напомним, что первый этап благоустройства парка Молодежный закончился в 2020 году. Тогда на протоптанных в парке тропинках уложили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, связав улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап мэрия разбила на две части. К 1 сентября компания «Идеалстрой» сдала заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки, установила 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара. Второй подрядчик, ИП Альберта Расояна, построил и озеленил первую в Липецке зону барбекю (в августе специализирующийся на ресторанном бизнесе предприниматель Павел Павлов пообещал губернатору Игорю Артамонову открыть мангальную зону к новогодним праздникам).
Чтобы в Молодежном парке был порядок, его сделают структурным подразделением МАУК «Культурные пространства Липецка».
Дастик
Лилу
?!