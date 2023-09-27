Пьяный дебошир оскорбил полицейского

И получил 200 часов обязательных работ.

В Становлянском районе вынесли приговор 36-летнему мужчине за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 июля около 14:00 в дежурную часть Отдела МВД России по Становлянскому району поступило сообщение от женщины, которая пожаловалась на пьяного хулигана, скандалящего с двумя женщинами на улице и даже сделавшего вид, что пытается ударить одну из них. На проверку сообщения приехал старший сержант — командир патрульно-постовой службы.



Возле одного из домов по улице Олимпийской села Становое он сообщил нарушителю общественного порядка, что на него поступила жалоба и потребовал объяснить неподобающее поведение. Но в ответ услышал публичные оскорбления.



Мужчина в грубой нецензурной форме дал обобщенную негативную оценку должностного положения полицейского, а также произнёс несколько оскорбительных слов, унижающих честь и достоинство, а также подрывающих репутацию и авторитет представителя правоохранительного органа.



В суде дебошир признал вину. Ему назначили 200 часов обязательных работ.