Происшествия

сегодня, 13:33

Пьяный дебошир оскорбил полицейского

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#полиция #оскорбление
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Пьяный дебошир оскорбил полицейского

И получил 200 часов обязательных работ.

В Становлянском районе вынесли приговор 36-летнему мужчине за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 июля около 14:00 в дежурную часть Отдела МВД России по Становлянскому району поступило сообщение от женщины, которая пожаловалась на пьяного хулигана, скандалящего с двумя женщинами на улице и даже сделавшего вид, что пытается ударить одну из них. На проверку сообщения приехал старший сержант — командир патрульно-постовой службы.

Возле одного из домов по улице Олимпийской села Становое он сообщил нарушителю общественного порядка, что на него поступила жалоба и потребовал объяснить неподобающее поведение. Но в ответ услышал публичные оскорбления.

Мужчина в грубой нецензурной форме дал обобщенную негативную оценку должностного положения полицейского, а также произнёс несколько оскорбительных слов, унижающих честь и достоинство, а также подрывающих репутацию и авторитет представителя правоохранительного органа.

В суде дебошир признал вину. Ему назначили 200 часов обязательных работ.
4 727
#полиция #оскорбление
3

Комментарии (4)

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Алькаш

5 минут назад
коллега,полицай рыдал.Его весь отдел успокаивал два часа.
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Пердимонокль

сегодня, 14:58
"Мужчина в грубой нецензурной форме дал обобщенную негативную оценку должностного положения полицейского.." Что ж он такого мог сказать то? Аж любопытно))))))
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коллега

сегодня, 14:31
Прохожий, Наверное, очень-очень сильно, до слёз.
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Прохожий

сегодня, 14:24
Интересно, он сильно обиделся?
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