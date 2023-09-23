Первый матч в сезоне липецкие хоккеисты выиграли… без главного тренера

Команда Храмцова победила фафорита без самого Храмцова.

С третьей попытки липецкие хоккеисты сумели одержать первую победу в новом сезоне НМХЛ. Успех пришёл в райнентре Воронежской области Боброве в игре с местной «ЭкоНикой», которую наши парни победили – 4:2.

Хозяева, являющиеся одним из двух фарм-клубов воронежского «Бурана» (второй – это «Протон» из Нововоронежа) в нынешнем сезоне ставят задачу чуть ли не победить в Лиге, поражение стало для них холодным душем.

Сказалось и то, что «Эко-Нива» проводила свой первый матч, а липчане хоть и уступили в двух матчах в Саратове, но всё же вкатились в сезон. Играть «Липецку» пришлось без главного тренера Александра Храмцова, которого удалили в прошлой игре за пререкания с арбитрами. Но, как ни странно, у липчан в этой игре получалось почти всё.

Даже гол в меньшинстве, который с передачи забил Николая Быканова забил Эмиль Исмаилов после классического выхода «2 в 1».

Затем «Липецк» уже сам получил численное преимущество, две минуты волтузил хозяев по их зоне, а когда те окончательно устали спустя всего 15 секунд после возвращения на лёд у хозяев пятого полевого игрока, забросил вторую шайбу. Точный бросок на счету Никиты Шальнева.

Правда, хозяева в очередном большинстве всё же отыграли одну шайбу ещё до перерыва, а на 31-й минуте и вовсе восстановили равновесие – 2:2.

Но «Липецк» уже почувствовал вкус игры. Всего через 48 секунд Владимир Еникеев с «пятачка» «расстрелял» голкипера соперников – 3:2.

А на 38-й минуте была заброшена самая красивая шайба в матче. Иван Баранов после вбрасывания откинул шайбу Никите Игнатову, а затем ещё успел и сам подставить клюшку под убойный бросок – 4:2.

Третий период начался с того, что липчане больше минуты оборонялись втроём против целой «пятёрки» хозяев и выстояли. Вообще оборона «Липецка» бала на высоте и в концовке даже не дала возможности сопернику снять вратаря и перейти на игру в шесть полевых хоккеистов.

Сегодня в 17:00 состоится повторная встреч.

ЭкоНива-Бобров (Бобров) - МХК Липецк (Липецк) - 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Исмаилов (Быканов), 06:24, мен. 0:2 - Н.Шальнев (В.Сапожников), 10:27. 1:2 - Гатауллин (М.Киселёв), 12:38, бол.. 2:2 - М.Киселёв, 30:02. 2:3 - Еникеев (М.Иванов), 30:50. 2:4 - И.Баранов (Н.Игнатов), 37:46.

Вратари: И.Панфёров - Пузяков.

Штраф: 10 (команда-2, Сметанкин-2, Т.Суханов-2, Сырыщев-2, Дерябин-2) - 12 (В.Мельников-2, Еникеев-2, К.Панов-2, К.Коваленко-2, Исмаилов-2, команда-2).

Броски: 32 (7+15+10) - 35 (13+13+9). Вбрасывания: 42 - 26.

Судьи В.Ларин (Москва), Е.Завитаев (Воронеж), В.Бабкин (Липецк).

Бобров. ЛД им.Фетисова. 100 зрителей.