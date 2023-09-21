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Минпромторг и металлурги ищут способы не повышать цены на арматуру

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#арматура #металлургия #цены #экономика

Российские металлурги получили от Минпромторга предложение рассмотреть возможность предоставления скидок на арматуру для государственных строек.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что министерство и крупнейшие металлургические предприятия РФ обсуждают возможности сохранить цены на арматуру для госстроек, отказавшись от их повышения, - передает РИА Новости.

Предполагается, что при заключении контрактов на поставку арматуры металлургические компании должны будут выяснять, куда будет направлен металл и устанавливать отпускную цену в зависимости от конечного назначения металлопродукции, - объяснил он.

"Если компании приходят и говорят, что они закупают арматуру для выполнения государственного или регионального заказа (...), тогда они могли бы получать более низкую цену. Для тех же, кто берет строительный сортамент для реализации коммерческих проектов, это может быть уже другая цена, обусловленная рыночной конъюнктурой и объективными предпосылками, которые влияют на экономику металлургических предприятий", - сказал замминистра.

По мнению Евтухова, провести такую работу сегодня несложно, так как вся документация существует в электронном виде. При этом будет решен вопрос "влияния компаний, которые производят материалы (в данном случае это арматура), на увеличение стоимости государственной стройки".

"Вот такое домашнее задание мы дали металлургам и отправили подумать, как эту идею воплотить в жизнь к общей пользе. Мы также договорились провести еще одно совещание, чтобы понять, как именно можно реализовать на практике такой механизм", - сказал Евтухов, добавив, что следующая встреча состоится ориентировочно через неделю.

Минпромторг 18 сентября провел совещание по росту цен на арматуру, поводом стали действия холдинга ПМХ, который предупредил своих клиентов о повышении цен в сентябре, - ранее писал "Ъ", отмечая, что цена одномоментно увеличивалась на 7-8%.

"С одной стороны, мы понимаем, что металлурги зависят от многих входящих условий - например, лом подорожал за последние несколько месяцев, существенно выросло в цене и дизельное топливо, поднялись цены на уголь, - сказал Евтухов журналистам. - Однако сейчас действует еще один, новый фактор: на рынке появилась компания, которая занимает почти что доминирующие позиции. Это ПМХ ("Тулачермет"). Они купили заводы НЛМК, и теперь только на них приходится порядка 40% рынка арматуры. Соответственно ПМХ сегодня пытается диктовать условия и ценовую политику".

В начале сентября группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") продала сортовое подразделение структуре владельца ПМХ Евгения Зубицкого - компании "Промсорт".

20 сентября ФАС сообщила, что при одобрении сделки "Промсорту" были выданы предписания. Так, компания обязана по истечении шести календарных месяцев с даты совершения сделки "ежемесячно с учетом критериев регулярности и равномерности реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства арматуры группой за предыдущий календарный месяц".
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#арматура #металлургия #цены #экономика

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