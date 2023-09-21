Происшествия
сегодня, 10:26
25-летняя липчанка выпала с девятого этажа
4 2016
Молодая женщина погибла.
Сегодня утром в Липецке из окна девятого этажа дома №42 по улице Индустриальной выпала 25-летняя женщина. Она погибла.
«На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка. Проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По словам очевидцев, первое время после падения женщина подавала признаки жизни. Но когда приехала скорая, она уже была мертва.
«На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка. Проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По словам очевидцев, первое время после падения женщина подавала признаки жизни. Но когда приехала скорая, она уже была мертва.
4 2016
Липчанка
Однако
Евгения
Липецкие басни