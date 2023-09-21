25-летняя липчанка выпала с девятого этажа

Молодая женщина погибла.

Сегодня утром в Липецке из окна девятого этажа дома №42 по улице Индустриальной выпала 25-летняя женщина. Она погибла.



«На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка. Проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.



По словам очевидцев, первое время после падения женщина подавала признаки жизни. Но когда приехала скорая, она уже была мертва.

