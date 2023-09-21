Происшествия

сегодня, 10:26

25-летняя липчанка выпала с девятого этажа

4 2016
#падение с высоты
3
25-летняя липчанка выпала с девятого этажа

Молодая женщина погибла.

Сегодня утром в Липецке из окна девятого этажа дома №42 по улице Индустриальной выпала 25-летняя женщина. Она погибла.

«На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Октябрьскому округу Липецка. Проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По словам очевидцев, первое время после падения женщина подавала признаки жизни. Но когда приехала скорая, она уже была мертва. 
4 2016
#падение с высоты
3

Комментарии (4)

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Липчанка

36 минут назад
Такая молодая, вся жизнь впереди.
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Однако

39 минут назад
Передоз?..
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Евгения

сегодня, 10:46
Жизнь прекрасная штука, какой бы она ни была
ответить

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сегодня, 10:37
Чуть не каждый день кто-то падает!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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