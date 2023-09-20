Общество

сегодня, 14:45

Вспоровшему себе живот росгвардейцу хотели отказать в выплате страховки

9 1559
#несчастный случай #техника безопасности
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Вспоровшему себе живот росгвардейцу хотели отказать в выплате страховки

Мужчина чистил рыбу и выскользнувший нож попал прямиком ему в живот.

Грязинский городской суд рассмотрел иск АО «СОГАЗ» к сотруднику правоохранительных органов и Федеральной службе войск национальной гвардии России об освобождении компании от обязательства по выплате страховки проходящему службу в Росгвардии мужчине.

По данным GOROD48, 1 октября прошлого года грязинец-сотрудник Росгвардии, находясь у себя дома, чистил рыбу, нож выскользнул у него из рук и мужчина сильно поранил себе живот. Как сотрудник правоохранительных органов мужчина на период прохождения службы был застрахован на работе. Но застраховавшая его компания не спешила выплачивать ему страховку и обратила внимание на немаловажное обстоятельство: росгвардеец чистил рыбу, будучи в нетрезвом состоянии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, АО «СОГАЗ» обратилось с иском к мужчине об установлении причинно-следственной связи между получением им телесных повреждений и нахождением в состоянии алкогольного опьянения и об освобождении страховщика от обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения.

«Истец полагал, что в момент произошедшего с ответчиком несчастного случая, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения, ответчик находился в состоянии алкогольного опьянения, что является обстоятельством, исключающим право на получение страхового возмещения. Компания просила установить причинно-следственную связь между получением мужчиной тяжких телесных повреждений и нахождением его в состоянии алкогольного опьянения и освободить страховщика от обязательства по осуществлению страховой выплаты, взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины», — отметили в пресс-службе.

Но суд пришел к выводу, что травма росгвардейца наступила в результате нарушения правил и техники безопасности в быту, сам по себе факт того, что в анализах мужчины в медицинском учреждении обнаружен этиловый спирт, не влияет на квалификацию произошедшего события как страхового случая, при этом доказательств, подтверждающих, что страховой случай находится в прямой причинной связи с алкогольным опьянением, представителем истца не было представлено. Росгвардеец был вынужден долго лечиться и к тому же получил дисциплинарное наказание за свой проступок на работе — его наказали за неосторожность к своему здоровью в быту.

«Законных оснований для освобождения страховщика от обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения не имелось», — решил суд.

Решение ещё не вступило в силу.
9 1559
#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (9)

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12 минут назад
Учёный из училища,
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Липчанин

20 минут назад
Это как надо было чистить рыбу, что вспороть себе живот. Срочно на полиграф
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Липецкие басни

41 минуту назад
Росгвардеец чистил рыбу и подскользнувшись упал на нож и так семь раз, выпимший был однако!
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Надо

43 минуты назад
Менять страховую компанию.
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Учёный из училища

47 минут назад
Сомнительный рассказ про чистку рыбы! Пьяная ссора и поножовщина, это более достоверно выглядит. Ну а с рыбой и страховку получит и с работы не турнут!
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Алькаш

49 минут назад
Самурай!Гордимся!Ну пьян,ну рыбу чистить не умеет,но дух воина при нём!
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Липецкие басни

51 минуту назад
Я же говорю ПИПЕЦК это, а не Липецк!
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матвей

53 минуты назад
Ну, в очень мутной воде, рыбу поймал росгвардец...
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цирк

55 минут назад
довели Сторожа в погонах маленькой зарплатой -142 проц
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