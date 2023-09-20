Вспоровшему себе живот росгвардейцу хотели отказать в выплате страховки

Мужчина чистил рыбу и выскользнувший нож попал прямиком ему в живот.

Грязинский городской суд рассмотрел иск АО «СОГАЗ» к сотруднику правоохранительных органов и Федеральной службе войск национальной гвардии России об освобождении компании от обязательства по выплате страховки проходящему службу в Росгвардии мужчине.



По данным GOROD48, 1 октября прошлого года грязинец-сотрудник Росгвардии, находясь у себя дома, чистил рыбу, нож выскользнул у него из рук и мужчина сильно поранил себе живот. Как сотрудник правоохранительных органов мужчина на период прохождения службы был застрахован на работе. Но застраховавшая его компания не спешила выплачивать ему страховку и обратила внимание на немаловажное обстоятельство: росгвардеец чистил рыбу, будучи в нетрезвом состоянии.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, АО «СОГАЗ» обратилось с иском к мужчине об установлении причинно-следственной связи между получением им телесных повреждений и нахождением в состоянии алкогольного опьянения и об освобождении страховщика от обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения.



«Истец полагал, что в момент произошедшего с ответчиком несчастного случая, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения, ответчик находился в состоянии алкогольного опьянения, что является обстоятельством, исключающим право на получение страхового возмещения. Компания просила установить причинно-следственную связь между получением мужчиной тяжких телесных повреждений и нахождением его в состоянии алкогольного опьянения и освободить страховщика от обязательства по осуществлению страховой выплаты, взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины», — отметили в пресс-службе.



Но суд пришел к выводу, что травма росгвардейца наступила в результате нарушения правил и техники безопасности в быту, сам по себе факт того, что в анализах мужчины в медицинском учреждении обнаружен этиловый спирт, не влияет на квалификацию произошедшего события как страхового случая, при этом доказательств, подтверждающих, что страховой случай находится в прямой причинной связи с алкогольным опьянением, представителем истца не было представлено. Росгвардеец был вынужден долго лечиться и к тому же получил дисциплинарное наказание за свой проступок на работе — его наказали за неосторожность к своему здоровью в быту.



«Законных оснований для освобождения страховщика от обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения не имелось», — решил суд.



Решение ещё не вступило в силу.