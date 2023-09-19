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В России перепишут законодательство об IT и связи

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Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса» — закона, который, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в одном из профильных госорганов. 

Кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере IT и телекома и ввести в правовое поле новые технологии, отмечают авторы концепции. Например, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в десяти нормативных правовых актах. В правовое поле введут искусственный интеллект и большие данные, а также многое другое.

Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и тому подобное, говорится в проекте.

«И, естественно, сделать использование современных интернет-сервисов безопаснее: зачастую граждане просто не понимают куда им обращаться при краже их аккаунта злоумышленниками, утечках их данных, появлении касающихся их фейков», — отметил источник в одном из госорганов, подчеркнув, что зачастую в судах также не понимают, как разрешать споры по таким вопросам.

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