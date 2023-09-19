Общество

сегодня, 16:38

Липчане жалуются на дым и гарь: в частном секторе жгут бурьян и мусор

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#поджог #пожар
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Липчане жалуются на дым и гарь: в частном секторе жгут бурьян и мусор

Осенняя уборка частном секторе не всем по душе.

Липчане жалуются на идущие из частного сектора дым и гарь.

«В центре Липецка прямо сейчас происходит этот удушающий ужас: жители частного сектора в районе Карьера сжигают мусор, и душат громадный жилой район из многоэтажек от улицы Шкатова до Быханова сада, в том числе там находится гимназия №12», — возмущается липчанка Галина Родионова.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в подобных случаях жалобы можно направить дежурному управления надзорной деятельности по телефону: 22-89-21. Тогда будут разбираться в ситуации.
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#поджог #пожар
2

Комментарии (4)

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Марина

18 минут назад
Какие мы нежные.!Дым нам помешал! На природу все ездят, костёр, шашлыки. Кто на природе отдыхает, а кто на огороде.
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Житель Липецка

51 минуту назад
Отлично! Спасибо за телефончик!)
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Гость

сегодня, 17:15
Окна закрой да и ещё что-нибудь
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Задолбали

сегодня, 16:51
Такие горожанки.То им навоз не нравится как пахнет,то дым от костров воняет.А ка Вы хотели жить в дярёвне.
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