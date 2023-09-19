Липчане жалуются на дым и гарь: в частном секторе жгут бурьян и мусор

Осенняя уборка частном секторе не всем по душе.

Липчане жалуются на идущие из частного сектора дым и гарь.«В центре Липецка прямо сейчас происходит этот удушающий ужас: жители частного сектора в районе Карьера сжигают мусор, и душат громадный жилой район из многоэтажек от улицы Шкатова до Быханова сада, в том числе там находится гимназия №12», — возмущается липчанка Галина Родионова.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в подобных случаях жалобы можно направить дежурному управления надзорной деятельности по телефону: 22-89-21. Тогда будут разбираться в ситуации.