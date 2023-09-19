Происшествия

14 минут назад

В центре Липецка девушка сбила 13-летнего самокатчика

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#авария
В центре Липецка девушка сбила 13-летнего самокатчика

Мальчику оказали медицинскую помощь в областной клинической больнице.

За вчерашний день на дорогах области пострадали трое детей.  Первая такая авария произошла в Липецке на улице Зегеля.  В 15:10 вне зоны пешеходного перехода  26-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном» сбила 13-летнего школьника, который передвигался на самокате. Мальчика доставили в ЛОДБ, и после оказания помощи отпустили.

Вечером в Грязинском районе на дороге Грязи-Коробовка 62-летний водитель «ВАЗ-2104» не уступил дорогу, двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Ауди-А6». В столкновении машин пострадали оба водителя и два пассажира «Ауди»: 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. 

В Липецке улице Ферросплавной столкнулись «Тойота Рав» и скутер «Мотоленд». В аварии получил травму водитель скутера.

Авария со смертельным исходом произошла вчера в Хлевенском районе. На дороге Фомино – Негачевка – примыкание дороге Хлевное – Тербуны 45-летний водитель « ВАЗ-21093» сбил насмерть 73-летнюю женщину. 

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#авария

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