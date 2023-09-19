Общество

сегодня, 10:51

«Неуказным» бюджетникам Липецка с октября повысят оклады на 5,5%

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#зарплата #бюджетники
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«Неуказным» бюджетникам Липецка с октября повысят оклады на 5,5%

Помимо сторожей, дворников и технических работников школ, детсадов и учреждений культуры зарплату повысят и 126 сотрудникам мэрии.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета начальник управления муниципальной службы и кадровой работы мэрии Юрий Сапанков представил депутатам проект изменений в Положение «Об оплате труда работников органов местного самоуправления города Липецка, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы». Им всем повышают на 5,5% оклады с 1 октября. Таких работников в мэрии — 126 человек. До конца года на повышение их зарплат понадобятся дополнительные ассигнований в размере 1,2 млн рублей. 

Также на 5,5% с октября повысят оклады работникам городских бюджетных организаций. Но не всем, а только тем, которые не попали под действие майских указов президента РФ. Таких сотрудников и.о председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко назвала «неуказными». В их число вошли сотрудники подведомственных учреждений городской администрации, сторожа, дворники, технический состав школ, детских садов, учреждений культуры и искусства.

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#зарплата #бюджетники
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Комментарии (3)

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1

5 минут назад
В свете последних событий нужно поднимать на 50-70%
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+++

45 минут назад
А смысл дворнику или торожу поднимать оклад? Если он у него 5400 рублей. Он все равно получит МРОТ. Просто вы из одно статьи бюджета доплата за МРОТ переложите 5 копее в бюджет оклад. Самим не смешно?
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Ну да

52 минуты назад
Про сотрудников серии не сомневаемся.
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Бизнес

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