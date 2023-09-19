сегодня, 10:51
«Неуказным» бюджетникам Липецка с октября повысят оклады на 5,5%
Помимо сторожей, дворников и технических работников школ, детсадов и учреждений культуры зарплату повысят и 126 сотрудникам мэрии.
Также на 5,5% с октября повысят оклады работникам городских бюджетных организаций. Но не всем, а только тем, которые не попали под действие майских указов президента РФ. Таких сотрудников и.о председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко назвала «неуказными». В их число вошли сотрудники подведомственных учреждений городской администрации, сторожа, дворники, технический состав школ, детских садов, учреждений культуры и искусства.
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