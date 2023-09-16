Происшествия

59 минут назад

Липчанка скончалась в больнице от побоев родного сына

9 731
#побои #избиение
Липчанка скончалась в больнице от побоев родного сына

После избиения женщина позвонила родственникам, которые вызвали «скорую помощь»

Ночью 12 сентября между 38-летним жителем Липецка и его 61-летней матерью возникла ссора, во время которой сын избил мать. Утром женщина обратилась к родственникам, которые вызвали женщине «скорую помощь». Липчанку госпитализировали, но в больнице она скончалась от причиненной ей тупой травмы грудной клетки.

- СО по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия 38-летнего мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя судом фигурант заключен под стражу. Вину в особо тяжком преступлении признал, сообщив обстоятельства произошедшего. Следователем регионального СКР проводятся следственные действия и судебные экспертизы, результаты которых войдут в основу доказательственной базы. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

9 731
#побои #избиение

Комментарии (9)

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матвей

5 минут назад
Особенно умиляет словоблудие.-убийство по неосторожности
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6 минут назад
Все с мамкой живет .не самостоятельный значит. Взрослые дети должны жить отдельно от родителей сваей жизнью а не выяснять отношение с отцами и матерями. Неспособные к самостоятельной жизни ну и поколение ктоб с ними няньчился и содержал.кашмарда и только вот и произошла развязка такой вот жизни.
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мнение

24 минуты назад
Пожинаем то, что вырастили. Дальше будет только хуже, ониждети дадут прикурить яжматерям.
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Олег

24 минуты назад
Как он теперь жить будет!!!!!!? после убийство родной мамы!!!
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Соседка

33 минуты назад
Опять По неосторожностм!Слчайно мать под руку попала,случайно нанес повреждения,случайно Скорую не вызвал...Случайно аборт не сделала вовремя...
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Естественный отбор

34 минуты назад
Возможно она его побоями воспитывала. Теперь он ее воспитывал.
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Пьянка на работе

44 минуты назад
Внушаемый, тоже не лучший вариант.
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Внушаемый

48 минут назад
Ситаю ,что надо создавать лечебно-трудовые профилактории (в Беларуси сохранились ,например ) Пьянка без работы приводит к плохому финалу !
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Житель

53 минуты назад
Он же умышленно ее бил осознанно ,значит аакая тут неосторожность
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