Липчанка скончалась в больнице от побоев родного сына

После избиения женщина позвонила родственникам, которые вызвали «скорую помощь»

Ночью 12 сентября между 38-летним жителем Липецка и его 61-летней матерью возникла ссора, во время которой сын избил мать. Утром женщина обратилась к родственникам, которые вызвали женщине «скорую помощь». Липчанку госпитализировали, но в больнице она скончалась от причиненной ей тупой травмы грудной клетки.



- СО по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия 38-летнего мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя судом фигурант заключен под стражу. Вину в особо тяжком преступлении признал, сообщив обстоятельства произошедшего. Следователем регионального СКР проводятся следственные действия и судебные экспертизы, результаты которых войдут в основу доказательственной базы. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.



