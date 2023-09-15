Общество

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Директора УК обвиняют в использовании нелегального софта: правообладатель оценил ущерб в 4,4 миллиона рублей

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Директора УК обвиняют в использовании нелегального софта: правообладатель оценил ущерб в 4,4 миллиона рублей

По версии следствия, директор УК использовал в деятельности организации нелицензированные программы ООО «1С-Софт».

В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в совершении преступления по части 3 статьи 146 УК РФ (Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, директор УК использовал в деятельности организации нелицензированные программы ООО «1С-Софт», чем причинил ущерб правообладателю в размере 4 408 500 рублей.

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