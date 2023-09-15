Здоровье

51 минуту назад

30-летняя женщина отравилась рядовками

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#грибы #отравление
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30-летняя женщина отравилась рядовками

Грибы собирала бабушка отравившейся женщины.

Сегодня ночью в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 из Елецкого района поступила 30-летняя женщина, которая отравилась грибами.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, женщина ела суп из рядовок. Грибы для супа собирала её бабушка.

По словам медиков, в лукошко к бабушке не попала бледная поганка, причиной отравления на этот раз стало неправильное приготовление условно-съедобных грибов.
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#грибы #отравление
2

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