30-летняя женщина отравилась рядовками

Грибы собирала бабушка отравившейся женщины.

Сегодня ночью в отделение острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 из Елецкого района поступила 30-летняя женщина, которая отравилась грибами.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, женщина ела суп из рядовок. Грибы для супа собирала её бабушка.



По словам медиков, в лукошко к бабушке не попала бледная поганка, причиной отравления на этот раз стало неправильное приготовление условно-съедобных грибов.