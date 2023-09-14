17-летний подросток задержан по подозрению в убийстве попрошайки

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).





Полицейские задержали 17-летнего жителя Ельца, подростка, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, считают причастным к смерти 44-летнего попрошайки.



Мужчина умер вечером 10 сентября в реанимационном отделении больницы от тупой травмы живота. При выяснении обстоятельств получения им смертельной травмы, следователь и криминалист регионального СК России, оперативники уголовного розыска вышли на 17-летнего подростка.



«По данным следствия, 9 сентября подросток избил мужчину, который попрошайничал возле продуктового магазина в Ельце, нанеся ему удары кулаками по телу. За медицинской помощью обратилась жена потерпевшего, обнаружив его дома в тяжелом состоянии», — рассказали сегодня в пресс-службе областного управления СК.



Действия подростка квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие намерено настаивать на заключении юноши под стражу до завершения дела.



«В рамках расследования уголовного дела выясняются условия воспитания и проживания несовершеннолетнего в семье, а также обстоятельства, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — добавили в СК.



