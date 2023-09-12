Общество

сегодня, 16:04

Аттракционы в липецких парках эксплуатировались с нарушениями

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#дети #парк #аттракционы
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Аттракционы в липецких парках эксплуатировались с нарушениями

Нарушения выявили на аттракционах «Колесо обозрение», «Солнце» и других.

Сотрудники прокуратуры Правобережного района Липецка и Гостехнадзора проверили законность эксплуатации аттракционов в парках Липецка.

«Электрооборудование Колеса обозрения в Нижнем парке эксплуатировалось с нарушением нормативных требований безопасности. На территории парковой зоны «Сокол» размещен не эксплуатирующийся аттракцион высотой более двух метров, ограждение которого травмоопасно — оно имеет острые края и повреждения. Около качелей «Солнце» не обозначена граница, заходить за которую во время эксплуатации аттракциона запрещено. Около аттракционов отсутствовали информационные стенды с правилами эксплуатации и возрастными ограничениями, контактными номерами экстренных служб и службы эксплуатации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокурор возбудил в отношении МАУК «Культурные пространства Липецка» дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ, юрлицо оштрафовано на 20 000 рублей. Для устранения нарушений в адрес руководителя учреждения внесено представление.

В ходе проверки выявлены также нарушения при эксплуатации аттракционов у индивидуального предпринимателя, который эксплуатирует четыре детских аттракциона в парковой зоне «Сокол» на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного с МАУК «Культурные пространства Липецка». Предприниматель оштрафован на 2 000 рублей.
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#дети #парк #аттракционы
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Комментарии (2)

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Садовод

18 минут назад
Если колесо поставить в верхнем парке, то с такой высоты будет виден не только город, но и оздоровительный комплекс с разноцветными дымами, заросшая речка, лысый остров и облысевший Нижний парк, ну и прочие достопримечательности Жемчужины Черноземья
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Официант

54 минуты назад
Колесо поставили в нижнем парке, в низине. Жесть просто. Что мешало его установить в верхнем парке? Вообще не продумано! Области нужно подарить это колесо Ельцу, а Липецку закупить большое колесо. Не Солнце Москвы, конечно, но хотя бы как в Ростове-на Дону, было бы здорово. И если поставить его где-то в верхней части города, то с него будет видно весь город.
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