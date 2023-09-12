Аттракционы в липецких парках эксплуатировались с нарушениями

Нарушения выявили на аттракционах «Колесо обозрение», «Солнце» и других.

Сотрудники прокуратуры Правобережного района Липецка и Гостехнадзора проверили законность эксплуатации аттракционов в парках Липецка.



«Электрооборудование Колеса обозрения в Нижнем парке эксплуатировалось с нарушением нормативных требований безопасности. На территории парковой зоны «Сокол» размещен не эксплуатирующийся аттракцион высотой более двух метров, ограждение которого травмоопасно — оно имеет острые края и повреждения. Около качелей «Солнце» не обозначена граница, заходить за которую во время эксплуатации аттракциона запрещено. Около аттракционов отсутствовали информационные стенды с правилами эксплуатации и возрастными ограничениями, контактными номерами экстренных служб и службы эксплуатации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Прокурор возбудил в отношении МАУК «Культурные пространства Липецка» дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ, юрлицо оштрафовано на 20 000 рублей. Для устранения нарушений в адрес руководителя учреждения внесено представление.



В ходе проверки выявлены также нарушения при эксплуатации аттракционов у индивидуального предпринимателя, который эксплуатирует четыре детских аттракциона в парковой зоне «Сокол» на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного с МАУК «Культурные пространства Липецка». Предприниматель оштрафован на 2 000 рублей.