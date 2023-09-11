Общество

сегодня, 10:49

В Липецкой области живут 1366 барсуков

5 291
#животные
2
В Липецкой области живут 1366 барсуков

Численность этих животных в регионе нестабильна, поэтому лимит охоты на барсука не устанавливается.

В Липецкой области пересчитали барсуков. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, по результатам учета, проведенного в 2023 году, численность барсука в регионе составляет 1366 особей.

«Барсук является лимитируемым охотничьим животным и охота на него осуществляется в соответствии с лимитом. На территории Липецкой области лимит на барсука не устанавливается в связи с нестабильной численностью этих животных в регионе»,  — напоминают охотинспекторы.
5 291
#животные
2

Комментарии (5)

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Витек

56 минут назад
Я вчера одного сбил. Так что их осталось 1365.
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Липчанка

57 минут назад
Бедные животные Нигде от охотников и браконьеров им нет покоя....... Когда уж оставят их ( животных) в покое............. Или пока всех не перебьют?
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Капитан Пук

57 минут назад
Посчитать барсуков - это что-то из разряда анекдотов про прапорщика.
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Охотник

59 минут назад
Никто на них уже не охотится. Смысла нет.
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...

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а кто их считал? и как...
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