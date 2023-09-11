В Липецкой области живут 1366 барсуков

Численность этих животных в регионе нестабильна, поэтому лимит охоты на барсука не устанавливается.

В Липецкой области пересчитали барсуков. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, по результатам учета, проведенного в 2023 году, численность барсука в регионе составляет 1366 особей.



«Барсук является лимитируемым охотничьим животным и охота на него осуществляется в соответствии с лимитом. На территории Липецкой области лимит на барсука не устанавливается в связи с нестабильной численностью этих животных в регионе», — напоминают охотинспекторы.