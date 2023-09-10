Общество

вчера, 19:58

Сома-гиганта поймали в пруду села Крещенка

18 3050
#рыба #рыбалка #гигант
10
Сома-гиганта поймали в пруду села Крещенка

Рыба потянула на 31 килограмм

Как сообщает газета Хлевенского района «Донские вести», в пруду села Крещенка рыбаки поймали гигантского сома, весом 31 килограмм.

Но рекорд в регионе пока не побит. 4 года назад липецкие рыбаки поймали на Силиктаных озёрах сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм.

Фото: vk.com/donskie_vesti


18 3050
#рыба #рыбалка #гигант
10

Комментарии (18)

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Коммунист

вчера, 22:14
В обкоме любят тунца и лангустов. Сом для пролетариата
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БУ-ГА-ГА

вчера, 22:00
Нина, маринад? Не, не слышала))).
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Липчанка

вчера, 21:59
КРАСАВЦЫ!!! ВОТ ЭТО УДАЧА!!!!
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БУ-ГА-ГА

вчера, 21:58
Злючка, а сам ратана с крючка снять ваш парень не может)))? Зачем вам такой парень)))))?
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Нина

вчера, 21:53
Вонючая рыбка, как не приготовь стоячие болото.
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Злючка

вчера, 21:50
были летом на пруду я наловила карасиков а моему парню одни ратаны на удочку попадались я замучалась их с крючка снимать несчастная рыбка а он у меня очень ранимый ему их очень жалко.
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сомапосуди

вчера, 21:47
рыбаки -сомоеды напали на сома - людоеда
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Елена Погорелова

вчера, 21:42
Я очень вкусные котлеты готовлю из сома.
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Ирбис

вчера, 21:39
Скоро там будет вывеска рыбы больше нет.
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Сеть

вчера, 21:39
Рыбак, вы не рыбак, а рыболов. Рыбак ловит рыбу не для развлечения, хотя и не без удовольствия.
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