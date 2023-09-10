Общество
вчера, 19:58
Сома-гиганта поймали в пруду села Крещенка
Рыба потянула на 31 килограмм
Как сообщает газета Хлевенского района «Донские вести», в пруду села Крещенка рыбаки поймали гигантского сома, весом 31 килограмм.
Но рекорд в регионе пока не побит. 4 года назад липецкие рыбаки поймали на Силиктаных озёрах сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм.
Фото: vk.com/donskie_vesti
Но рекорд в регионе пока не побит. 4 года назад липецкие рыбаки поймали на Силиктаных озёрах сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм.
Фото: vk.com/donskie_vesti
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