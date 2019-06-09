Общество

12 минут назад

Липчане поймали двухметрового сома-гиганта

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#рыбалка #рекорд #сом
Липчане поймали двухметрового сома-гиганта

Вес рыбы - 39 кг

Своим сегодняшним ночным уловом рыбаки похвалились в сообществе "Рыбалка в Липецкой области".

Сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм поймали сегодня ночью.

"Клевое место", и при помощи каких снастей был пойман гигант, выдавать рыбаки не спешат.




Это не первый сом, пойманный в этом году липецкими рыбаками. 13 мая на силикатных озерах был выловлен сом длиной 1,5 метра. 


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#рыбалка #рекорд #сом

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