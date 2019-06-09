Общество
12 минут назад
Липчане поймали двухметрового сома-гиганта
Вес рыбы - 39 кг
Своим сегодняшним ночным уловом рыбаки похвалились в сообществе "Рыбалка в Липецкой области".
Сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм поймали сегодня ночью.
"Клевое место", и при помощи каких снастей был пойман гигант, выдавать рыбаки не спешат.
Это не первый сом, пойманный в этом году липецкими рыбаками. 13 мая на силикатных озерах был выловлен сом длиной 1,5 метра.
Сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм поймали сегодня ночью.
"Клевое место", и при помощи каких снастей был пойман гигант, выдавать рыбаки не спешат.
Это не первый сом, пойманный в этом году липецкими рыбаками. 13 мая на силикатных озерах был выловлен сом длиной 1,5 метра.