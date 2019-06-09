Липчане поймали двухметрового сома-гиганта

Вес рыбы - 39 кг

Своим сегодняшним ночным уловом рыбаки похвалились в сообществе "Рыбалка в Липецкой области".Сома длиной 1 метр 86 сантиметров и весом 39 килограмм поймали сегодня ночью."Клевое место", и при помощи каких снастей был пойман гигант, выдавать рыбаки не спешат.Это не первый сом, пойманный в этом году липецкими рыбаками. 13 мая на силикатных озерах был выловлен сом длиной 1,5 метра.