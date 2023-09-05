Общество

41 минуту назад

Нейросеть добралась до выборов

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#выборы #Госдума
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Нейросеть добралась до выборов

Избирательная комиссия Липецкой области предупредила одного из пятерых участников довыборов депутата Госдумы о недопустимости использования в предвыборной агитации сгенерированных нейросетью материалов, могущих ввести избирателей в заблуждение.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе избиркома, аудиролик с названием «Цифровой_Жириновский_призвал_голосовать_за_Емельянова_АУДИО» в комиссию, перед публикацией в СМИ, предоставил кандидат от ЛДПР Анатолий Емельянов.

Члены избиркома прослушали ролик и обнаружили в нем высказывания, сделанные голосом Владимира Жириновского в пользу кандидата от ЛДПР. Однако оригиналов таких высказываний избирком не нашел.

— Фразы в пользу одного из кандидатов в достоверном виде отсутствуют. Мы не знаем, каким образом они были сгенерированы — с использованием монтажа или нейросети, — рассказали в избирательной комиссии.

«Согласно п. 111 постановления пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» распространение вводящих в заблуждение поддельных изображений, аудио- и аудиовизуальных материалов, в том числе созданных с помощью компьютерных технологий и способствующих созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, являются основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации, отмены регистрации кандидата», — говорится в письме избирательной комиссии кандидату.





По словам кандидата Емельянова, аудиофайл содержал микс из записей голоса Владимира Жириновского, сделанных во время его визита в Липецк в 2011 году и с трибуны Госдумы в 2010 году. Название файла было выбрано произвольно и не означало, что он сгенерирован нейросетью. В облизбирком также были направлены ссылки на видеоролики, в которых Владимир Жириновский произносил спорные слова.

Так как ролик в СМИ не публиковался, никаких действий в отношении кандидата от ЛДПР предприниматься не будет. Действовать избирательная комиссия начнет только в случае появления этого материала в СМИ.

Напомним, довыборы депутата Госдумы от избирательного округа № 114 состоятся уже на этой неделе. На мандат, умершего этой весной Николая Борцова, претендуют выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия-за Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.

В 114-й избирательный округ входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области.
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#выборы #Госдума
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Комментарии (2)

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неоднозначник

5 минут назад
использование слов покойного вождя лдпр повышает число избирателей голосующих за кандидатов от его партии ?
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Фауст

21 минуту назад
Какая разница, кто создаёт положительный или отрицательный имидж кандидату ИИ-искусственный интеллект или менеджеры профессионалы!!...
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