Общество

сегодня, 17:33

Начался первый этап ремонта подземного перехода на площади Плеханова

7 347
#подземные переходы
Начался первый этап ремонта подземного перехода на площади Плеханова

Подрядчик снимает старую облицовку наружных стен перехода. Она убрана со стен трех спусков из шести.

По контракту, стоимостью 12,2 млн. рублей, подрядчик должен выполнить гидроизоляцию подпорных стен, затем их отремонтировать и облицевать керамогранитом.

— Работы идут по графику. Первый этап ремонта пешеходного перехода планируют закончить к началу ноября. Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, — сообщил руководитель управления главного смотрителя Виталий Лесных. 

 IMG_0064.jpg

IMG_0059.jpg

IMG_0069.jpg

Во время второго этапа ремонта предстоит отремонтировать ступени перехода, внутреннюю часть перехода, водоотведение и освещение. А также установить видеонаблюдения с распознаванием лиц. По словам Виталия Лесных, второй этап начнется, как только будет выделено дополнительное финансирование.

Фото пресс-службы администрации Липецка

7 347
#подземные переходы

Комментарии (7)

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Как гость
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Лета то небыло.

5 минут назад
Да погода пока позволяет а потом что? Самое время выбрали для отделки на улице, хотябы навесы временные поставили. Или поставят когда снег выпадет. Ведь наверняка такие работы обговаривались? А потом как всегда ищут и находят строителей виновных.
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Коммунист

25 минут назад
КГ, там орудуют пионеры и октябрята. Лучше с ними не встречаться
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Гость

31 минуту назад
Пустырь в центре. Зачем?
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Юлич

47 минут назад
И не стыдно. Бесперспективный проект. Доколе?
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489

53 минуты назад
Ниже +5 запрещена отделка! Двоечникам из администрации Привет!!!
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Dabro

сегодня, 17:58
Лучше этого подземного перехода там вообще не было а была Зебра по периметру площади тратить еще деньги на его ремонт он не приносит не какой выгоды убытки одни.
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КГ

сегодня, 17:52
Ну и отремонтируют-- а дальше ?!? Опять будет объектом для квестов: пройдëшь-не пройдëшь ?? Вот бы как в стародавние времена движ, с кучей свидетелей, а то уже лет 20 боишься нарваться на группу гопников или наркоманов.
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