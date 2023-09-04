Начался первый этап ремонта подземного перехода на площади Плеханова

Подрядчик снимает старую облицовку наружных стен перехода. Она убрана со стен трех спусков из шести.



По контракту, стоимостью 12,2 млн. рублей, подрядчик должен выполнить гидроизоляцию подпорных стен, затем их отремонтировать и облицевать керамогранитом.— Работы идут по графику. Первый этап ремонта пешеходного перехода планируют закончить к началу ноября. Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, — сообщил руководитель управления главного смотрителя Виталий Лесных.Во время второго этапа ремонта предстоит отремонтировать ступени перехода, внутреннюю часть перехода, водоотведение и освещение. А также установить видеонаблюдения с распознаванием лиц. По словам Виталия Лесных, второй этап начнется, как только будет выделено дополнительное финансирование.