Общество
сегодня, 17:33
Начался первый этап ремонта подземного перехода на площади Плеханова
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Подрядчик снимает старую облицовку наружных стен перехода. Она убрана со стен трех спусков из шести.
По контракту, стоимостью 12,2 млн. рублей, подрядчик должен выполнить гидроизоляцию подпорных стен, затем их отремонтировать и облицевать керамогранитом.
— Работы идут по графику. Первый этап ремонта пешеходного перехода планируют закончить к началу ноября. Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, — сообщил руководитель управления главного смотрителя Виталий Лесных.
Во время второго этапа ремонта предстоит отремонтировать ступени перехода, внутреннюю часть перехода, водоотведение и освещение. А также установить видеонаблюдения с распознаванием лиц. По словам Виталия Лесных, второй этап начнется, как только будет выделено дополнительное финансирование.
Фото пресс-службы администрации Липецка
— Работы идут по графику. Первый этап ремонта пешеходного перехода планируют закончить к началу ноября. Надеемся, что погодные условия не нарушат сроков исполнения контракта, — сообщил руководитель управления главного смотрителя Виталий Лесных.
Во время второго этапа ремонта предстоит отремонтировать ступени перехода, внутреннюю часть перехода, водоотведение и освещение. А также установить видеонаблюдения с распознаванием лиц. По словам Виталия Лесных, второй этап начнется, как только будет выделено дополнительное финансирование.
Фото пресс-службы администрации Липецка
7 347
Лета то небыло.
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