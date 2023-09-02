Общество

сегодня, 15:00

Жители Коровино проведут выходные насухую

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#Отключения воды
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Жители Коровино проведут выходные насухую

Причиной отключения холодной воды 3 сентября в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители 10 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 61 по улице Октябрьской. Машина с водой подъедет к вышеуказанному дому.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе района Коровино – на улицах Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

1 165
#Отключения воды
1

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54 минуты назад
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