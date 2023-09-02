Происшествия
19 минут назад
Как полицейские вышли на банду сутенеров и почему произошла перестрелка на улице Папина
GOROD48 поговорил следователем, который вел уникальное для Липецкой области дело.
В четверг прокуратура Липецкой области сообщила об отправленном в суд уголовном деле организованной группы, шесть лет крышевавшей интим-салоны. Участникам группы вменяются 13 эпизодов преступлений: организация занятий проституцией, вымогательства, разбои, угроза убийством и хулиганство с применением огнестрельного оружия. Создал криминальное сообщество 38-летний ранее судимый липчанин. Он вовлек в него трех действующих спортсменов в возрасте от 31 года до 49 лет.
О том, как полицейские вышли на группу, и как она связана с перестрелкой на улице Папина в феврале прошлого года, GOROD48 рассказал старший следователь отдела № 2 СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Липецкой области Даниил Дергунов.
Для начала — личности обвиняемых. Предполагаемый лидер группы судим за угрозу убийством, нанесение телесных повреждений из хулиганских побуждений, оскорбление, самоуправство с применением насилия. Его 31-летний сообщник судим за кражи, разбой. Их 39-летний и 49-летний подельники криминального прошлого не имели. Всех четверых объединяла любовь к единоборствам — боксу, рукопашному бою.
Способ, с помощью которого группа находила, тех, кого впоследствии крышевала, был очень прост. В интернете сообщники искали контакты интим-притонов, затем приходили в них под видом клиентов, а потом угрозами и побоями брали бордели под свою «крышу». Группа не просто предлагала услуги по разрешению проблем и конфликтных ситуаций с клиентами и иными группировками, а полностью организовывала работу притонов.
Проституткам устанавливали правила, обязательные для исполнения, в том числе: они не должны пить и употреблять наркотики. Обязательная вежливость по отношению к клиентам — для всей сети. К работе девушки допускались после демонстрации паспортов, поэтому среди них не было несовершеннолетних.
Группа применяла меры конспирации. По телефонам, номера которых часто менялись, серьезные темы не обсуждались — только при личных встречах.
— Также подозреваемые контролировали бухгалтерию притонов и сверяли трафик клиентов. Для этого они приходили в квартиры, где работали проститутки, и смотрели журналы посещений - «пичкаши». Для всех притонов устанавливались твердые расценки на услуги, любые скидки запрещались, — рассказал Даниил Дергунов.
Если девушки нарушали правила, их штрафовали, за грубые нарушения штрафы вырастали кратно, их могли избить, постричь наголо, угрожали облить зеленкой. Дисциплина была железной. По этой же причине проститутки не могли покинуть притоны — выходного билета для них не было.
В 2021-2022 годах сутенерский бизнес затрещал по швам. Полицейские закрывали один притон за другим — у правоохранителей уже появилась информация о группе неустановленных лиц, занимающихся организацией сети нелегальных борделей. После визитов полицейских «мамки» не хотели работать в криминальном бизнесе, а их «девочки» желали порвать с проституцией.
Но крышевателей такой расклад не устраивал — он серьезно бил по их доходам. Тех, кто высказывал желание закончить с проституцией, они принуждали оставаться в борделях. В один из таких закрытых притонов, в районе улицы Папина, члены группы наведались в середине февраля 2022 года, девушкам угрожали оружием и требовали деньги за крышу.
Одна из девушек набралась смелости и обратилась в полицию. 25 февраля спортсмены приехали ее наказать, но их ждал знакомый девушки и его друзья. Встреча пошла на повышенных тонах и переросла в перестрелку. В тот же день некоторых участников группы задержали полицейские. А потом еще нескольких.
Долгая и кропотливая работа помогла оперативникам раскрыть сеть подконтрольных группе борделей. В ходе расследования уголовного дела было проведено 28 экспертиз. В одном случае удалось исследовать телефоны подозреваемых, и получить подтверждение фактических данных, которыми располагали полицейские, и показания свидетелей с потерпевшими. Был также привлечен лингвист, который помог разобраться с эзоповым языком сутенеров. Психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что все подозреваемые вменяемы, и отдавали отчет своим действиям. Также проводилась работа с изъятым арсеналом: огнестрельным, газовым, травматическим, холодным оружием, патронами, в том числе свето-шумовыми.
— Это первый на моей памяти случай на территории Липецкой области, когда в суд уходит уголовное дело организованной преступной группы, которая крышевала и контролировала притоны по оказанию интимных услуг. Дело содержит более 20 томов. Только обвинительное заключение насчитывает около 500 листов. В отдельное производство выведены уголовные дела содержательниц притонов, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией, — рассказал Даниил Дергунов.
О том, как полицейские вышли на группу, и как она связана с перестрелкой на улице Папина в феврале прошлого года, GOROD48 рассказал старший следователь отдела № 2 СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Липецкой области Даниил Дергунов.
Для начала — личности обвиняемых. Предполагаемый лидер группы судим за угрозу убийством, нанесение телесных повреждений из хулиганских побуждений, оскорбление, самоуправство с применением насилия. Его 31-летний сообщник судим за кражи, разбой. Их 39-летний и 49-летний подельники криминального прошлого не имели. Всех четверых объединяла любовь к единоборствам — боксу, рукопашному бою.
Способ, с помощью которого группа находила, тех, кого впоследствии крышевала, был очень прост. В интернете сообщники искали контакты интим-притонов, затем приходили в них под видом клиентов, а потом угрозами и побоями брали бордели под свою «крышу». Группа не просто предлагала услуги по разрешению проблем и конфликтных ситуаций с клиентами и иными группировками, а полностью организовывала работу притонов.
Проституткам устанавливали правила, обязательные для исполнения, в том числе: они не должны пить и употреблять наркотики. Обязательная вежливость по отношению к клиентам — для всей сети. К работе девушки допускались после демонстрации паспортов, поэтому среди них не было несовершеннолетних.
Группа применяла меры конспирации. По телефонам, номера которых часто менялись, серьезные темы не обсуждались — только при личных встречах.
— Также подозреваемые контролировали бухгалтерию притонов и сверяли трафик клиентов. Для этого они приходили в квартиры, где работали проститутки, и смотрели журналы посещений - «пичкаши». Для всех притонов устанавливались твердые расценки на услуги, любые скидки запрещались, — рассказал Даниил Дергунов.
Если девушки нарушали правила, их штрафовали, за грубые нарушения штрафы вырастали кратно, их могли избить, постричь наголо, угрожали облить зеленкой. Дисциплина была железной. По этой же причине проститутки не могли покинуть притоны — выходного билета для них не было.
В 2021-2022 годах сутенерский бизнес затрещал по швам. Полицейские закрывали один притон за другим — у правоохранителей уже появилась информация о группе неустановленных лиц, занимающихся организацией сети нелегальных борделей. После визитов полицейских «мамки» не хотели работать в криминальном бизнесе, а их «девочки» желали порвать с проституцией.
Но крышевателей такой расклад не устраивал — он серьезно бил по их доходам. Тех, кто высказывал желание закончить с проституцией, они принуждали оставаться в борделях. В один из таких закрытых притонов, в районе улицы Папина, члены группы наведались в середине февраля 2022 года, девушкам угрожали оружием и требовали деньги за крышу.
Одна из девушек набралась смелости и обратилась в полицию. 25 февраля спортсмены приехали ее наказать, но их ждал знакомый девушки и его друзья. Встреча пошла на повышенных тонах и переросла в перестрелку. В тот же день некоторых участников группы задержали полицейские. А потом еще нескольких.
Долгая и кропотливая работа помогла оперативникам раскрыть сеть подконтрольных группе борделей. В ходе расследования уголовного дела было проведено 28 экспертиз. В одном случае удалось исследовать телефоны подозреваемых, и получить подтверждение фактических данных, которыми располагали полицейские, и показания свидетелей с потерпевшими. Был также привлечен лингвист, который помог разобраться с эзоповым языком сутенеров. Психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что все подозреваемые вменяемы, и отдавали отчет своим действиям. Также проводилась работа с изъятым арсеналом: огнестрельным, газовым, травматическим, холодным оружием, патронами, в том числе свето-шумовыми.
— Это первый на моей памяти случай на территории Липецкой области, когда в суд уходит уголовное дело организованной преступной группы, которая крышевала и контролировала притоны по оказанию интимных услуг. Дело содержит более 20 томов. Только обвинительное заключение насчитывает около 500 листов. В отдельное производство выведены уголовные дела содержательниц притонов, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией, — рассказал Даниил Дергунов.