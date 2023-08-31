сегодня, 17:59
Дело вымогателей – сутенеров рассмотрит суд в Липецке
Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по многоэпизодному уголовному делу преступной группы, занимавшейся вымогательствами, организацией проституции и разбоями. Вскоре дело рассмотрит суд.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает подробности расследования. Группу, по данным следствия, в 2016 году создал 38-летний ранее судимый липчанин. Он вовлек в нее трех действующих спортсменов в возрасте от 31 года до 38 лет.
Группа собиралась взять под контроль притоны интим-слуг, как в Липецке, так и в области. Для этого члены группы вымогали деньги у содержателей притонов, а когда контроль был установлен они «совершали действия направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, принуждения к продолжению занятия проституцией, разбои, угроза убийством и хулиганство».
Организатор группы устанавливал тех, у кого будут вымогать деньги, непосредственно участвовал в вымогательствах, контролировал ежемесячное получение денег от потерпевших, в том числе безвозмездно получал интимные услуги проституток в подконтрольных притонах.
Кроме того, он устанавливал правила работы притонов, устанавливал систему штрафных санкций к тем, кто нарушал правила, в том числе с применением насилия, вел учет проституток, устанавливал минимальную стоимость интимных услуг, вел учет полученных доходов, занимался организацией охраны притонов, а также распределял полученные деньги между членами организованной преступной группы.
Участники же группы, непосредственно занимались вымогательствами и собором денег, охраной притонов, контролировали работу притонов и проституток.
«В ходе расследования уголовного дела проведено 28 судебных экспертиз, во время обысков изъято огнестрельное, травматическое, газовое оружие и патроны к нему, а также нунчаки, кастет, ножи», — добавили в прокуратуре.
В 2022 году липецкие паблики и GOROD48 публиковали видео перестрелки во дворе жилого дома на улице Папина. Именно расследование этого происшествия вывело полицейских на членов преступной группы.
Готка
Прям
Ой опять как обычно