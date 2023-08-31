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Дело вымогателей – сутенеров рассмотрит суд в Липецке

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#проституция #вымогательство
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Дело вымогателей – сутенеров рассмотрит суд в Липецке

Прокурор Октябрьского района  утвердил обвинительное заключение по многоэпизодному уголовному делу преступной группы, занимавшейся вымогательствами, организацией проституции и разбоями. Вскоре дело рассмотрит суд.

Предварительным следствием установлено, что с 2016 года по февраль 2022 года участники группы совершили  13 эпизодов преступлений – четыреэпизода деяний направленных на организацию занятий проституцией, три  вымогательства, два разбоя, два принуждения к продолжению занятия проституцией, угрозу убийством и хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает подробности расследования.  Группу, по данным следствия, в 2016 году создал 38-летний ранее судимый липчанин. Он вовлек в нее трех действующих спортсменов в возрасте от 31 года до 38 лет.

Группа собиралась взять под контроль притоны интим-слуг, как в Липецке, так и в области. Для этого члены группы  вымогали деньги у содержателей притонов, а когда контроль был установлен  они  «совершали действия направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, принуждения к продолжению занятия проституцией, разбои, угроза убийством и хулиганство».

Организатор группы устанавливал тех, у кого будут вымогать деньги,  непосредственно участвовал в вымогательствах, контролировал ежемесячное получение денег от потерпевших, в том числе безвозмездно получал интимные услуги проституток в подконтрольных притонах. 

Кроме того, он устанавливал правила работы притонов, устанавливал систему штрафных санкций к тем, кто нарушал правила, в том числе с применением насилия, вел учет проституток, устанавливал минимальную стоимость интимных услуг, вел учет полученных доходов, занимался организацией охраны притонов, а также распределял полученные деньги между членами организованной преступной группы.

 Участники же группы, непосредственно занимались вымогательствами и собором денег, охраной притонов, контролировали работу притонов и проституток.

«В ходе расследования уголовного дела проведено 28 судебных экспертиз, во время обысков изъято огнестрельное, травматическое, газовое оружие и патроны к нему, а также нунчаки, кастет, ножи», — добавили в прокуратуре.

В 2022 году липецкие паблики и GOROD48 публиковали видео перестрелки во дворе жилого дома на улице Папина. Именно расследование этого происшествия вывело полицейских на членов преступной группы.


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#проституция #вымогательство
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Комментарии (3)

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Готка

49 минут назад
Прям, согласна...
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Прям

сегодня, 19:34
Как в Париже..
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Ой опять как обычно

сегодня, 19:22
Значит с 16го они действовали , а поймали их снова случайно как всегда . Если не перестрелка никто бы и не почесался . Не верю что до этого никто ничего не знал , возможно просто тихо делились и все молчали ?А потом вопросы почему люди милиции не верят
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